Умер в больнице. ФСИН рассказала о самоубийстве академовского маньяка

В Иркутской области в ИК-7 осужденный предпринял попытку суицида. Ему оказали помощь, после чего экстренно госпитализировали в больницу, где он скончался. Об этом сообщили в ГУ ФСИН по региону.

Осужденный 1993 года рождения попытался покончить с собой в ИК-7 утром 28 ноября.

«Дежурный фельдшер оказал ему медицинскую помощь, осужденный был экстренно госпитализирован в городскую больницу, где скончался 30 ноября 2021 года», — сообщили в ГУ ФСИН по Иркутской области.

Ведомство проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По данным СМИ, речь идет о Никите Лыткине, известном как академовский маньяк. «360» связался с матерью второго маньяка, но она отказалась комментировать новости о гибели Лыткина.

Серийных убийц Никиту Лыткина и Артема Ануфриева, которых называют академовскими маньяками, задержали в апреле 2011 года. Их признали виновными в девяти убийствах, нападениях на людей, а также обвинили в создании экстремистского сообщества. Ануфриева приговорили к пожизненному сроку. Лыткина, которому на момент совершения преступлений не было 18 лет, приговорили к 24 годам, позже срок сократили до 20 лет.