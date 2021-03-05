Скопинский маньяк вышел на свободу и уже оказался в полиции. Начать новую жизнь будет сложно

Пару дней назад после 17-летнего пребывания в тюрьме на свободу вышел Виктор Мохов. Он известен как скопинский маньяк: в 2000-х годах мужчина держал в заточении двух школьниц, бил их и насиловал. Мохов только освободился и тут же попал в скандал, из-за которого на него составили административный протокол.

Псевдогерой

Мохов вышел из тюрьмы 3 марта. За те 17 лет, которые он провел за решеткой, многое изменилось. Но, видимо, скопинскому маньяку придется еще долго привыкать к современным реалиям. В конце концов людям сложно принять человека, который в 2000 году похитил двух школьниц: 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину. До мая 2004 года Мохов держал их в своем доме в Скопине, бил и насиловал. Одна из девушек родила от него двух детей. Мохов отбирал малышей и подбрасывал чужим людям.

О сложности принятия Мохова в обществе говорят многие факторы. Когда скопинский маньяк вышел из тюрьмы, он сначала отправился в Москву — в столице его якобы захотели видеть героем ток-шоу. Какого именно, не сообщается. Но, по словам самого Мохова, он привез из Москвы «мешок денег». Сайт kp.ru узнал от источника, что за съемки Мохов якобы получил от 2,8 до трех миллионов рублей.

При этом федеральные телеканалы опровергли появление Мохова в эфире каких-либо ток-шоу. Ведущий программы «Пусть говорят» на Первом канале Дмитрий Борисов заявил, что у него материалов с Моховым не было. ВГТРК и НТВ тоже не проводили съемки. ТНТ, «Пятница», «Суббота», ТВ-3 и «Матч ТВ» (все входят в группу «Газпром-медиа») не приглашали Мохова в свои студии.

Дорога домой

После «съемок в ток-шоу» Мохов в ночь на 5 марта отправился в Скопин Рязанской области. По какой-то причине он решил не ехать в свой дом, а переночевать в гостинице «Верда» (она имеет рейтинг один балл, а постояльцы жаловались на хамство и грязь в номерах). Там у Мохова произошел конфликт с администрацией, потому что его не хотели заселять. СМИ писали, что его буквально выкинули из гостиницы со словами: «Вас селить не будем. Уходите!».

«360» связался с администрацией отеля. Сотрудник сказал, что никакого предвзятого отношения к скопинскому маньяку нет, а предоставить номер ему просто не могли, потому что свободной комнаты не было. Дело в том, что в гостинице идет ремонт и количество номеров ограничено. И в ту ночь как раз все комнаты были заняты, а Мохов заранее не оставлял бронь.

Мохову не понравилось отношение персонала, и он вызвал полицию, чтобы органы внутренних дел разобрались в ситуации. Однако полицейских заинтересовало немного другое: неисполнение предписаний, выданных Мохову после выхода из исправительного учреждения.

Дело в том, что после освобождения из колонии 3 марта он находится под административным надзором. В течение следующих шести лет ему запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и покидать район обитания без разрешения. Также дважды в месяц он обязан отмечаться в полиции.

Начальник межмуниципального отдела МВД России «Скопинский» Сергей Устинов сказал, что Мохов должен был прибыть на территорию Скопинского района не позднее 4 марта 2021 года. И в течение трех дней после этого он должен был явиться в органы внутренних дел и встать на учет.

Но так как Мохов сразу после освобождения поехал в Москву, в полицию в городе Скопине он не явился. По этой причине его из гостиницы сразу забрали в отделение.

Жилье для злодея

После этого СМИ (в том числе НТВ) писали, что дом Мохова, где он держал девушек 20 лет назад, находится в неудовлетворительном состоянии. Раньше, до 2014 года, там жила его мать, но она умерла.

По данным РИА ФАН, Мохов увидел свое старое жилище и понял, что жить там невозможно. Тем более что дом продан неизвестно кому. Тогда скопинский маньяк обратился к своему двоюродному брату. Но родственник отказался селить у себя бывшего заключенного.

РИА ФАН также писало, что Мохову после отсидки предлагали пройти лечение в скопинской психиатрической клинике, но он отказался, потому что считает себя здоровым человеком.

Также Мохов рассматривал вариант с приютом для бездомных. Но, по данным источника РИА ФАН, оставлять скопинского маньяка не захотели даже среди бомжей.

В итоге Мохову все-таки пришлось вернуться в свой дом. Теперь за ним будут пристально следить полицейские. Участковый будет вправе в любое время прийти домой к Мохову и узнать, находится он там или нет. То есть ночью (с 22:00 до 06:00) полицейские также могут навестить скопинского маньяка.

При этом Мохову все же можно выезжать за пределы Рязанской области, но только с разрешения полиции. То есть он должен прийти в МВД, написать заявление и указать уважительную причину, по которой намерен покинуть регион.

Страх и планы

Но даже несмотря на пристальное внимание полиции, соседи Мохова нервничают. Жители Скопина боятся отпускать детей на улицу.

«За детей боимся. Рассказываем, что маньяк. Посмотрите на его глаза, на его лицо. Он чувствует себя супергероем. Просто супергероем. Он полицейских замучает. Он будет им жаловаться, а у них вариантов нет», — сказала местная жительница Нина Пятому каналу.

Жители Скопина уверены, что Мохов не сможет жить в родном доме, потому что «его здесь замучают». Ведь против скопинского маньяка выступает весь город.

Мохов же заявил, что скоро планирует жениться на «молодой бабушке». Также скопинский маньяк собирается найти девушек, которых держал взаперти четыре года, чтобы извиниться. И напоследок — разыскать своих детей. Тех самых, которых подкинул неизвестным людям.

Те деньги, которые он получил за якобы участие в ток-шоу, он хочет потратить на отдых. Пока в его планах поездка на юг. Скорее всего, с «молодой бабушкой», написал LifeShot.

Шанс на адаптацию

Клинический психолог Иван Самуэлян объяснил «360», что скопинского маньяка сложно будет принять в общество. Сейчас в социуме повышенная тревожность, поэтому на Мохова будут реагировать с «большим опасением и негативом».

Каждый будет реагировать по-своему. Если вы взрослый, здоровый мужик, вы не будете никак реагировать. Если вы отец ребенка маленького, девочки, вы будете реагировать с большим негативом. Мы не можем приказать: «Я на этого человека буду реагировать так, а на этого вот так». Отцов детей лучше не злить Иван Самуэлян.

При этом шанс на адаптацию в обществе у Мохова есть. Но для этого ему нужно пройти реабилитацию и самому захотеть измениться. Если он сам не поменял что-то в своей голове, то социализироваться он не сможет. Даже в случае принудительного лечения ничего не изменится. Врачи, конечно, могут подавить его потенциальные порывы и желания медикаментозно, но это будет не лечением, а снятием симптома, считает Самуэлян.