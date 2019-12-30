Китайский ученый изменил геном эмбрионов, чтобы защитить их от ВИЧ. И сел на три года

Бывший доцент Южного университета науки и технологий в Китае получил три года тюрьмы за эксперимент с геномом человека. Он пытался создать у младенцев иммунитет к вирусу ВИЧ.

Решение в отношении ученого Хэ Цзянькуя и двух его сообщников вынес суд города Шэньчжэнь в провинции Гуандун, сообщил ТАСС со ссылкой на судебные материалы. Ему также предстоит выплатить штраф порядка 430 тысяч долларов.

Одного из из подельников Хэ Цзянькуя приговорили к двум годам тюрьмы и оштрафовали на сумму около 143 тысяч долларов, второй получил полтора года заключения с отсрочкой исполнения приговора на два года и штраф в 71,6 тысячи долларов.

Проведенный специалистом эксперимент с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов признали незаконным.

Следствие выяснило, что в 2016 году Хэ Цзянькуй договорился с двумя сообщниками и подделал документы о соответствии эксперимента морально-этическим нормам. Ученые отобрали несколько супружеских пар, где мужчины являлись носителями ВИЧ-инфекции.

Введя людей в заблуждение по поводу законности эксперимента, они изменили ДНК эмбрионов, которых зачали посредством ЭКО. Для этого использовался новый метод редактирования генов CRISPR-Сas9.

Уточняется, что Хэ Цзянькуй вместе с другими учеными намеревался создать у младенцев иммунитет к вирусу ВИЧ, носителем которого стал их отцы. Чтобы добиться желаемого результата, они пытались «отключить» у эмбрионов ген CCR5. Он отвечает за кодировку белка, который «пропускает» вирус в клетку. Врачи, проводившие ЭКО, были не в курсе изменений в геноме эмбрионов.

Результатом экспериментов стало то, что две женщины забеременели. Всего на свет появились три девочки с измененными ДНК. Подробности об их дальнейшей судьбе не приводятся.

В России сейчас с ВИЧ живут более миллиона человек. Среди мужчин чаще всего заболевание встречается у 30-40-летних, а среди женщин — у возрастной группы от 30 до 35 лет.