Империя на травле и пытках. Как Тесак построил самое известное неонацистское сообщество в России

Таинственная смерть Максима Марцинкевича заставила многих забыть о его главных «заслугах». Тесак прежде всего был неоднократно осужденным экстремистом, который много лет вовлекал в свою деятельность молодежь. Биография главного современного неонациста полна травли, крови и насилия по отношению к «чужим», среди которых были как педофилы, так и обычные люди.

Запрещено законом

Максим Марцинкевич, больше известный по прозвищу Тесак, в юности стал членом объединения скинхедов, затем Народной национальной партии. В 21 год он создал собственную организацию «Формат 18»*, которую в России признали экстремистской и запретили.

«Формат 18»* ставил своей целью организацию нападений на мигрантов, людей без определенного места жительства и представителей национальных меньшинств. В самом названии Марцинкевич зашифровал символические для скинхедов инициалы Адольфа Гитлера (буквы A и H: А — первая буква латинского алфавита, Н — восьмая).

Избиения и издевательства над своими жертвами члены «Формата 18»* записывали на видео и выкладывали в открытый доступ, участники активно пропагандировали ненависть к представителям других рас и национальностей, а также к антифашистам.

Часть видеозаписей была очень натуралистичной. Среди прочего были засняты и убийства мигрантов. Авторы всех съемок утверждали, что истязания и убийства были постановочными. Однако один из самых известных роликов последователей «Формата 18»* — видео августа 2007-го «казнь таджика и дагестанца» — Следственным комитетом был определен как подлинный, а не постановочный.

К моменту выхода видеозаписи убийства двух выходцев Таджикистана и Дагестана Максим Марцинкевич уже находился под арестом. Это был его первый приговор по «экстремистской» статье 282 УК РФ. После этого Тесака еще четыре раза осудят за разжигание межнациональной розни, первые два срока ограничатся тремя годами, последний — десятью.

«Оккупай-педофиляй»

Отсидев свой первый срок, Тесак переключился с мигрантов на педофилов. Он организовал движение «Оккупай-педофиляй», члены которого избивали, травили и унижали людей, которых считали педофилами. Через интернет Марцинкевич и его сторонники находили своих будущих жертв, писали им от лица несовершеннолетних (обычно мальчиков) и предлагали встретиться.

В 2014 году помощник уполномоченного по делам детей при президенте России Анна Левченко рассказывала, что некоторых своих жертв члены образования «Оккупай-педофиляй» просто подставляли, а доказать чью-то виновность законно они не могли.

«Были откровенные подставы, когда мужчину вытаскивали на встречу совсем под другим предлогом, а переписку „с девочкой“ подделывали, создавая фальшивую анкету этого мужчины», — рассказывала Левченко.

При этом сам Марцинкевич в интервью «Ленте.ру» называл это движение «социальным проектом, направленным на пропаганду национал-социализма, выявление сущности либеральных взглядов и привлечение внимания общества к этой проблеме (связи педофилии с либеральными взглядами — прим. ред.)».

Тех людей, которых Марцинкевич или его сторонники подозревали в педофилии, они избивали на камеру и издевались, чтобы затем выложить запись в Сеть. «Визитной карточкой» движения было обливание подозреваемого мочой. Причем Тесак даже предлагал желающим поучаствовать в так называемом сафари — охоте на педофилов. За деньги, как рассказывал Марцинкевич «Ленте.ру», человеку позволяли посмотреть на то, как «педофила» ловят на живца.

Тесак против наркотиков

Четвертый, самый жесткий приговор (10 лет колонии строгого режима) был вынесен Марцинкевичу в 2018-м. Расследование по делу ультраправого движения «Реструкт»** тянулось с 2015 года.

Тесака обвиняли в хулиганстве, разбое, организации порчи имущества из-за очередного ролика группы «Оккупай-педофиляй», в котором ее члены избивали уроженца Таджикистана, которого они заподозрили в распространении наркотиков. На видео мужчину пытали электрошокером.

Также в обвинении по этому делу фигурировала привычная для Тесака 282-я статья о разжигании межнациональной розни. Ее добавили за две книги Марцинкевича «Реструкт» и «Деструкт». В «Реструкте» он рассказывал о своих первых трех годах в тюрьме, о том, как выживать на зоне, воровать в магазинах и так далее. «Деструкт» — аудиокнига о жизни Марцинкевича до его первого приговора.

В 2020-м году Тесак, по словам его адвоката, жаловался на пытки в СИЗО — его якобы пытались принудить дать признательные показания в деле об убийстве конца 90-х. Тогда Марцинкевичу было 15 лет.

Тесак умер при невыясненных обстоятельствах 16 сентября 2020 года в челябинском следственном изоляторе. Официальная версия полиции — суицид, однако семья и адвокаты Марцинкевича в это не верят.

*«Формат 18», **«Реструкт» — запрещенные на территории РФ экстремистские организации.