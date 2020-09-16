Смерть перед явкой с повинной. История неонациста Тесака от борьбы с педофилами до самоубийства

Максим Марцинкевич умер в СИЗО. Человек, которого россияне знали как Тесака, стал известен своими радикальными проектами вроде «Оккупай-педофиляй». В последний раз Марцинкевича отправили в тюрьму на 10 лет за нападения на людей. Несколько раз в жизни Тесак говорил, что ни за что не покончит с собой. Сегодня он совершил самоубийство.

Смерть Тесака

В пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области подтвердили «360», что утром 16 сентября в одной из камер СИЗО №3 нашли труп заключенного 1984 года рождения (совпадает с датой рождения Марцинкевича). Предварительной причиной смерти назвали суицид. Врачи пытались спасти заключенного, но сделать этого не удалось. По факту произошедшего началась проверка. Следственный комитет по Челябинской области тоже инициировал разбирательство.

По словам подполковника внутренней службы региональной ФСИН Ольги Емельяновой, погибший мужчина был осужден по статьям о разбое и хулиганстве.

Сразу несколько Telegram-каналов опубликовало предсмертную записку. В ней Марцинкевич просил передать своей гражданской жене книгу «Протекционизм и коммунизм» Фредерика Бастиа и личный дневник. Также Тесак якобы написал, что не хочет доставлять неприятностей администрации изолятора, и попросил прощения.

Данные о предсмертной записке во ФСИН не подтвердили. Однако челябинские следователи предоставили другую информацию: по их словам, письмо все-таки было.

Источник фото: «ВКонтакте»/группа «Новости ФСИН»

Baza отметила, что Тесака привезли в СИЗО №3 Челябинской области для дальнейшей пересылки в Москву и сидел он в одиночной камере. По информации Mash, она была четырехместной.

Последние события в жизни

«360» удалось пообщаться с адвокатом Тесака Иваном. По его словам, перед самоубийством Марцинкевича везли в Москву для явки с повинной по новому уголовному делу, которое он якобы совершил еще в 1999 году — тогда Тесаку был примерно 21 год. Адвокат добавил, что речь идет о преступлении по статье о хулиганстве.

Иван общался с Тесаком по видеосвязи, но в одном из разговоров его подзащитный сказал, что его «жизнь перечеркнута» на ближайшие годы. Адвокат объяснил, что Марцинкевич был на пересылке в нескольких городах, а в марте–апреле написал явку с повинной. Признание, по мнению Ивана, из Тесака выбивали.

Сначала Тесак был в Красноярске. По словам адвоката, его подзащитный говорил, что в этот город его привезли не случайно. Что имел в виду Марцинкевич, адвокат не уточнил. Также Тесак был на пересылке в Новосибирске и Челябинске. Последняя остановка должна была состояться в Москве на следующей неделе.

Ивана удивило, что человек, который долгое время находился в местах лишения свободы, вдруг написал явку с повинной.

В Москве он уже знал бы какую-то информацию, может быть, что-то мне рассказал. Не думаю, что он сейчас стал бы опускать руки. Думаю, если бы он хотел [совершить самоубийство], он бы это сделал в Красноярске Иван адвокат Тесака.

В октябре 2014 года Марцинкевич писал у себя во «ВКонтакте», что никогда не наложит на себя руки. «Жизнь самоубийством кончать я не собираюсь ни в коем случае. Если вдруг на пересылке [способ самоубийства] или [способ самоубийства], значит, мне помогли. Очень сильно», — говорится в письме Марцинкевича.

При этом дипломированный графолог, клинический психолог Лариса Дрыгваль уверена, что предсмертное послание написано самим Тесаком. В беседе с «360» она сравнила почерк на трех письмах: предсмертном, записях 2020 и 2014 годов.

«Записка написана им самим, очень похож психомоторный стереотип письма во всех образцах почерка. Состояние, в котором написана записка, крайне нервозное, тревожное, внутренне зажатое», — сказала Дрыгваль.

Жизнь лидера националистов

Тесак стал известен как лидер отделения неонацистской молодежной организации «Формат 18». Потом он стал сооснователем общественного движения «Реструкт». Самый популярный проект Марцинкевича — «Оккупай-педофиляй», целью которого была борьба с педофилами.

Всего на Тесака заводили четыре уголовных дела. В 2007 году он вместе с соратниками ворвался в московский клуб, где проходили дебаты между журналистами Юлией Латыниной и Максимом Кононенко. Люди Тесака делали нацистское приветствие и кричали нацистские лозунги. Из-за этого случая Тесаку предъявили обвинение по статье о возбуждении ненависти с угрозой применения насилия. Его осудили на три года.

В 2009-м его осудили во второй раз за видеоролик расистского содержания. Суд квалифицировал действия Тесака как разжигание межнациональной розни.

Третья ходка Марцинкевича состоялась в 2014 году, когда его приговорили к пяти годам колонии строгого режима (потом срок уменьшили до двух лет и 10 месяцев).

Осенью 2016-го Тесак должен был выйти на свободу, но уже в колонии ему предъявили новое обвинение. Тесака заключили под стражу 27 июня 2017 года на 10 лет по делу о нападениях на продавцов спайсов, которые совершались в рамках проекта «Оккупай-Наркофиляй». В мае 2018-го суд отменил приговор, но в декабре того же года повторно вынес решение о наказании для Марцинкевича, дав ему такой же срок.

В 2019 году «360» писал, как Тесак отбывает наказание. Заключенный рассказывал, что считает дело сфабрикованным, не надеется на условно-досрочное освобождение и не знает, когда вообще сможет оказаться на свободе. В тот момент Тесак сидел в «Матросской тишине».