Странности в деле Тесака: почему его родные и адвокат не верят в версию о самоубийстве?

Российский активист Максим Марцинкевич, известный по прозвищу Тесак, умер в следственном изоляторе в Челябинске. В региональном СК на данный момент не видит состава преступления в его смерти. К тому же Тесак оставил предсмертную записку. Однако адвокаты и родные погибшего мужчины не верят в версию о самоубийстве. Сейчас прокуратура Челябинской области проверяет действия сотрудников СИЗО-3, где нашли тело Марцинкевича.

Максим Марцинкевич (Тесак) отбывал срок за разбой и хулиганство. Его тело нашли в одиночной камере следственного изолятора № 3. Там он находился в ожидании отправки в Москву. Начальник пресс-службы ГУФСИН России по Челябинской области Ольга Емельянова рассказала «360», что врачи пытались реанимировать Марцинкевича, но спасти заключенного не удалось.

Записка

Telegram-канал «ФСИНСЕГОДНЯ» опубликовал снимок записки, которую перед смертью, предположительно, написал Марцинкевич. Через некоторое время пост с фото был удален.

Записка была написана на тетрадном листе в клеточку неровным почерком. В ней Марцинкевич просит передать гражданской жене в Екатеринбург книги, а его личные вещи уничтожить. В конце записки стоит дата — 15 сентября 2020 года — и подпись с расшифровкой.

В СК по Челябинской области подтвердили, что на месте смерти Марцинкевича была найдена записка.

Руководитель Центра изучения почерка Лариса Дрыгваль в беседе с «360» сказала, что по записке видна нервозность Тесака. При этом графолог отметила, что пока сложно сказать причины его поступка и обстоятельства, при которых писалась записка, нужно проводить глубокое графологическое исследование.

Дрыгваль уверена, что предсмертное послание написано самим Тесаком. Она сравнила почерк на трех письмах: предсмертном, записях 2020 и 2014 годов.

Позже телеканал RT опубликовал еще одну записку, написанную Марцинкевичем. Кому Тесак адресовал эти строки пока неизвестно. На записке видна дата — 15 сентября.

Источник фото: RT. На фото заретуширована информация о травме Марцинкевича

«Его должны были перевести в Москву»

«360» пообщался с адвокатом Марцинкевича Иваном. Юрист общался со своим подзащитным по видеосвязи, но в одном из разговоров Тесак сказал, что его «жизнь перечеркнута» на ближайшие годы. Марцинкевич был на пересылке в нескольких городах, а в марте–апреле написал явку с повинной, объяснил адвокат. Признание, по мнению Ивана, из Тесака выбивали.

Адвоката удивило, что человек, который долгое время находился в местах лишения свободы, вдруг написал явку с повинной.

Адвокат из Красноярска говорил, что он немного взбодрился. Я не думаю, что он именно сейчас стал бы опускать руки. <…> Я так понимаю, там были, скорее всего, применены какие-то пытки, поскольку он рассказывал, что болел и несколько раз его в больницу возили. Иван Адвокат Тесака.

Говорил, что не покончит с собой

Марцинкевич в 2014 году писал на своей странице во «ВКонтакте», что не собирается сводить счеты с жизнью.

Кроме того, общавшийся с Тесаком блогер Сергей Павлович опубликовал на YouTube выпуск, где озвучил фрагмент одного из писем заключенного.

«До звонка мне осталось 2,5 месяца, так что суицида с моей стороны не может быть ни в коем случае», — процитировал Тесака блогер.

Павлович также рассказал «360», что пару месяцев назад Тесак пытался с ним связаться и просил приехать. Но из-за ограничений по коронавирусу увидеться тогда не получилось.

Проверка

Руководство прокуратуры сразу же после информации о смерти Тесака отправилось в СИЗО-3, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. По результатам проверки в случае необходимости могут быть применены меры прокурорского реагирования.

Следственный Комитет России по Челябинской области на данный момент не видит состава преступления в смерти Тесака. Однако в ведомстве отметили, что сейчас идет процессуальная проверка по факту смерти. Опрашиваются свидетели, назначена необходимая экспертиза.

Обращение к главе СК

Адвокаты семьи погибшего Тесака попросили СК завести уголовное дело. Обращение правозащитники отправили на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и попросили его взять дело под личный контроль. Заявителем выступил отец Марцинкевича. В заявлении сказано, что погибший — морально устойчивый и волевой человек, который не задумывался о суициде.

Источник фото: телеканал «360»

Адвокаты намерены настаивать на проведении тщательных судебно-медицинских экспертиз и других мероприятий, чтобы в ситуации досконально разобрались.