«Жаловался на пытки»: адвокаты семьи Тесака попросили завести уголовное дело из-за его смерти

Максима Марцинкевича (Тесака) нашли мертвым в одной из камер челябинского СИЗО-3. После этого адвокаты семьи погибшего заключенного попросили Следственный комитет завести уголовное дело.

«Мои коллеги написали обращение к главе СК, так как Максим Марцинкевич был морально устойчив и не мог добровольно совершить самоубийство», — привел ТАСС слова адвоката Ивана Сидорова.

Обращение правозащитники отправили на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и попросили его взять дело под личный контроль. Заявителем выступил отец Марцинкевича.

«В заявлении мы указали, что Максим не высказывал суицидальных намерений, а 9 сентября жаловался защитнику на пытки, которыми его пытались склонить к признанию в совершении преступления, которого он не совершал», — процитировало РИА «Новости» адвоката Алексея Михальчика.

Ранее прокуратура Челябинской области организовала проверку в СИЗО-3. Сотрудники ведомства намерены проверить действия работников следственного изолятора. Проверку проводит и СУ СКР по Челябинской области.

Тело осужденного 1984 года рождения утром 16 сентября нашли в одной из камер СИЗО-3 в Челябинской области. Предварительно, мужчина покончил с собой. Позже СМИ сообщили, что речь идет о Марцинкевиче. Перед смертью националист оставил записку, где извинился перед администрацией СИЗО «за причиненные неудобства». При этом Тесак несколько лет назад неоднократно утверждал, что не будет накладывать на себя руки.