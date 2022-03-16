Им это внушают с юных лет. Украинский телеведущий вдохновился идеями СС, а затем извинился

Украинский телеведущий Фахрудин Шарафмал в прямом эфире призвал убивать российских детей. В своей речи он отсылался к эсэсовцу Адольфу Эйхману. Российских политологов эти слова не удивили. Они рассказали «360», что в украинцах ненависть к русским взращивают с юного возраста последние 40 лет.

Речь Шарафмала

Украинский телеведущий Фахрудин Шарафмал в эфире украинского телеканала «24» призвал к геноциду русских. Информации о нем мало, но известно, что он этнический афганец, хотя родился и вырос на западе Украине. Сначала он жил в Ровенской области, а затем во Львове. Фахрудин — магистр журналистики ЛНУ имени Ивана Франко в 2020 году, а работу по профессии начал с 2017 года.

На национальном украинском телеканале он работает в отделе международной журналистики. Во время одного из эфиров Шарафмал рассказал о том, что его друг погиб во время боев на Украине. После этого расстроенного журналиста понесло, и он начал желать геноцида русским. Он признал, что его профессия требует объективности и сбалансированности, но все равно решил не сдерживаться.

«Я позволю себе процитировать слова Адольфа Эйхмана, который сказал, что для того, чтобы уничтожить нацию, необходимо уничтожать в первую очередь детей. Потому что, убивая их родителей — дети вырастут и обязательно отомстят. Убивая детей — они никогда не вырастут, и нация исчезнет», — сказал он.

Шарафмал добавил, что ВСУ не могут убивать российских детей, поскольку это запрещено многими конвенциями, но он сам в них не состоит, а потому журналист пообещал расправиться с русскими, если ему выпадет такой случай.

«Раз уж вы называете меня нацистом, я придерживаюсь доктрины Адольфа Эйхмана и сделаю все, что от меня зависит, чтобы и вы, и ваши дети никогда не жили на этой земле. <…> Но вы должны понять, что речь идет о победе украинского народа, а не о мире. Нам нужна победа», — заявил журналист.

Он выразил надежду на то, что такой нации, как Россия и русские никогда больше не будет. Видимо, даже на Украине его речь сочли слишком радикальной, поскольку спустя некоторое время в эфире уже другого выпуска Шарафмал извинился за свои слова, заявив, что в нем говорила боль утраты друга. Отрывок из эфира с его извинениями выложили на YouTube.

«Я прошу прощения, потому что это было недопустимо с точки зрения журналиста и с точки зрения людской. Украинцы не такие. <…> Мы придерживаемся Женевских конвенций и всех международных норм. Мы никогда не допустим такого геноцида», — заявил он.

Разница на лицо

Стоит отметить, что журналист ссылался в своей речи на эсэсовца Адольфа Эйхмана, отвечавшего за «окончательное решение еврейского вопроса». Он участвовал в организации «Ванзейской конференции» 20 января 1942 года, где руководство Третьего Рейха фактически узаконило массовое уничтожение еврейского населения Европы. Эйхман принимал активное участие в депортации евреев и их отправке в «лагеря смерти».

По мнению политолога и специалиста по межнациональным конфликтам Евгения Михайлова, эта ситуация идеально иллюстрирует разницу между русскими и украинцами. Пока мы говорим о максимальном сбережении мирного населения, он кричит об уничтожении русских детей.

«Мы пытаемся сберечь тех же украинских военнослужащих и остальных, кто пожелает сдаться. А здесь идут призывы уничтожать детей. Вот он антилюдской режим. Это же воспитание нужно получить такое. Это же вдолбили им за эти годы такую ненависть к русским», — сказал эксперт.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов словам Шарафмала совершенно не удивился. Он заявил, что достаточно взглянуть на историю современной Украины, чтобы понять, что процесс возведения ненависти к русским идет в стране последние десятилетия.

«Если будем говорить честно, то воспитание детей в ключе ненависти ко всему русскому на Украине начали достаточно давно. Это началось еще в период СССР», — сказал эксперт «360».

Он привел пример, как в городе Ивано-Франковск дети в 1985 году бегали по улицам и играли в войнушку. И если обычно в войнушку играли против немцев, то у них играли против «москалей». По словам Орлова, украинский журналист просто провозгласил ту доктрину, которая осуществлялась на этой территории последние 40 лет.

«Нужно понимать это именно так, а не удивляться тому, что они позволяют себе такое говорить. Они этим 40 лет занимаются, но сейчас у них видимо сложилось неприятное ощущение, что их время подходит к концу, поэтому они начали говорить это открыто и прямо, не пытаясь камуфлировать двойными и тройными смыслами», — заключил специалист.