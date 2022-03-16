«Чтобы уничтожить нацию, надо уничтожать детей». Украинский телеведущий призвал устроить геноцид русских

Украинский телеведущий Фахрудин Шарафмал в прямом эфире призвал убивать российских детей. Журналист выступил за организацию геноцида русских.

«Позволю себе процитировать слова Адольфа Эйхмана, который сказал, что чтобы уничтожить нацию, надо уничтожать детей», — заявил Шарафмал в эфире украинского телеканала «24».

Он упомянул немецкого нациста, который был начальником отдела Главного управления имперской безопасности. Телеведущий добавил, что украинской стороне теперь нужен не мир, а победа.

«Я буду придерживаться доктрины Адольфа Эйхмана и сделаю все, чтобы ни вы, ни ваши дети никогда не жили на свете. И если для этого нам придется вырезать все ваши семьи — я буду одним из первых, кто это сделает», — сказал мужчина.

Ранее российский постпред при ЮНЕСКО Александр Кузнецов обвинил организацию в игнорировании гонений на русский язык и культуру на Украине. По его словам, ЮНЕСКО не замечала этого на протяжении восьми лет и не пыталась защитить русскую культуру, когда в странах Запада началась «охота на ведьм».