facebook_pixel
    16 марта 2022, 01:03

    «Чтобы уничтожить нацию, надо уничтожать детей». Украинский телеведущий призвал устроить геноцид русских

    Украинский телеведущий Шарафмал призвал устроить геноцид русских

    Дарья Бунякова

    Украинский телеведущий Фахрудин Шарафмал в прямом эфире призвал убивать российских детей. Журналист выступил за организацию геноцида русских.

    «Чтобы уничтожить нацию, надо уничтожать детей». Украинский телеведущий призвал устроить геноцид русских

    «Позволю себе процитировать слова Адольфа Эйхмана, который сказал, что чтобы уничтожить нацию, надо уничтожать детей», — заявил Шарафмал в эфире украинского телеканала «24».

    Он упомянул немецкого нациста, который был начальником отдела Главного управления имперской безопасности. Телеведущий добавил, что украинской стороне теперь нужен не мир, а победа.

    «Я буду придерживаться доктрины Адольфа Эйхмана и сделаю все, чтобы ни вы, ни ваши дети никогда не жили на свете. И если для этого нам придется вырезать все ваши семьи — я буду одним из первых, кто это сделает», — сказал мужчина.

    Ранее российский постпред при ЮНЕСКО Александр Кузнецов обвинил организацию в игнорировании гонений на русский язык и культуру на Украине. По его словам, ЮНЕСКО не замечала этого на протяжении восьми лет и не пыталась защитить русскую культуру, когда в странах Запада началась «охота на ведьм».