Забыл клятву. Призыв биоэтика лишить РФ лекарств возмутил весь мир

Медицинское сообщество возмутило высказывание специалиста по биоэтике из США Артура Каплана, который предложил оставить РФ без жизненно необходимых лекарств. Эксперты уверяют, что врачи должны лечить всех без исключения. Ведь медицина вне политики.

Оставить без лекарств

Фармацевтическая промышленность всего мира должна прекратить деятельность в России, в том числе поставки жизненно важных лекарств. Такое мнение профессор и директор подразделения по медицинской этике медицинского центра при Университете Нью-Йорка Артур Каплан опубликовал на специализированном портале Medscape.

Он напомнил популярное утверждение, что медицина и наука не должны вмешиваться в политику, оставаясь «как бы над схваткой». Ведь это способ защитить независимость и авторитет. Другие же «защитники привычного бизнеса» уверены, что фармацевтическая промышленность занимается здравоохранением и должна помогать незащищенным.

Сам Каплан считает, что российских людей нужно лишить не только чизбургеров и разновидностей кофе, но и продуктов, которые «они используют для поддержания благополучия». Об этом он написал в Twitter.

«Война так жестока», — подчеркнул профессор.

Он полагает, что нехватка импортных лекарств вызовет гнев россиян, который почувствует и руководство страны.

Источник фото: Twitter/Arthur Caplan

Забыл о клятве

В Сети высказывание американского профессора резко осудили. Многие иностранные пользователи Twitter напомнили, что слова Каплана не имеют ничего общего с этикой.

«Какого черта профессор медицинской школы утверждает, что доступ людей к медицине должен зависеть от действий правительства? <…> Какая, к черту, этика?» — написал один из пользователей.

Другой предположил, что Каплан забыл медицинскую клятву.

«Я думаю, он забыл медицинскую клятву, которую дал», — отметил другой.

Еще один выразил сомнения в его профессионализме и морально-этических качествах.

«Ух ты! <…> Кто-то считает его этиком?» — заявил третий.

Источник фото: Twitter/ChihuahuasBitesFascists

Нашлись и те, кто вспомнил, как часто США вторгались на территории других стран. Так, пользователь под ником McWeedson the Hiker в комментарии к твиту Каплана решил уточнить, сколько американцев должно умереть без лекарств за десятилетия «оккупации Ближнего Востока». Тем временем другие отметили, что сказанное профессором является настоящей русофобией.

«Путину даже не нужно использовать пропаганду, чтобы показать русским людям западную русофобию. Кстати, в последний раз убийство российских мирных жителей из-за российского правительства считалось этичным во времена нацистской Германии», — подчеркнул Hamster Angel.

Никакой этичности

Не поддержали профессора и его коллеги-медики. Сотрудник службы экстренной медицинской помощи США и специалист в области пожарной службы Джейсон Зангара назвал предложение Каплана военным преступлением.

«Вас, ребята, съели бы заживо в Instagram за эту статью, может быть, поэтому вы слишком боитесь публиковать ее здесь. Никто из нас не может поверить, что вы предлагаете совершать военные преступления, не предоставлять медицинскую помощь и ресурсы русским», — заявил Зангара в Twitter.

Тем временем блогер Angry Cardiologist, который пишет на медицинские темы и пользуется большим уважением у экспертов медицинской отрасли, прокомментировал заявление Каплана.

«Как только вы думаете, что Артур Каплан достиг дна, он находит новые глубины развращенности», — написал он в Twitter.

Источник фото: Twitter/Angry Cardiologist

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал «360», что в заявлении Каплана нет никакой этичности.

«Медицина всегда была вне политики и вне войн. Стоит только привести в пример одну организацию — Красный Крест, которая была создана вопреки военным аспектам проблемы для спасения мирного населения и раненых. Сотни примеров, когда на поле боя помогали солдатам противника», — пояснил он.

По его словам, врач даже не должен думать, кому именно он помогает. Если человек просит помощи, он должен ее получить.

«Если честно, я не ожидал в медицине такого заявления. Как микробиолог и специалист по инфекциям, я знаю точно, что для микробов планета вся едина», — подчеркнул Жемчугов.

Профессор и основатель медицинской этики

Артур Каплан не просто профессор биоэтики медицинского центра при Университете Нью-Йорка. Он является директором — основателем отдела медицинской этики. Этот человек внес большой вклад в государственную политику США. Каплан участвовал в создании Национальной программы донорства костного мозга, создании политики обязательного запроса при донорстве трупов.

Он также занимался этическим вопросом экспериментов на людях и животных и новыми медицинскими технологиями, применяя философию в публичном дискурсе и выступая по вопросам государственной политики. Кроме того, он писал о биоэтике в связи с холокостом и пандемией COVID-19.