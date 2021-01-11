Грузовик смял колонну военных в Подмосковье. Главное о причинах, виновнике и пострадавших

ДТП при поломке

В аварии участвовали пять транспортных средств — самосвал и военные автобусы. Оно произошло в районе 15:25 на 28-м километре трассы М-9 «Балтия», рядом с поворотом на деревню Глухово.

ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что автобусы принадлежат учебному центру ФКУ «Войсковая часть 83466». Он занимается подготовкой водителей для Министерства обороны. Собеседник отметил, что автобусы ехали обратно в место постоянной дислокации, но остановились из-за поломки одного из них. По предварительным данным, в автобусах ехали солдаты-срочники и несколько командиров-контрактников.

В Министерстве обороны сообщили, что авария произошла по вине водителя грузовика. По предварительной информации, он не справился с управлением.

Telegram-канал Life Shot со ссылкой на информацию источника написал, что водитель грузовика во время ДТП с автобусами ехал из области. Из-за большого потока машин боковое стекло залепило грязью. Он начал его протирать и отвлекся от дороги. А когда снова перевел взгляд на трассу, увидел людей и автобусы, но не успел отреагировать.

В результате ДТП на участке Новорижского шоссе образовалась огромная пробка. Она растянулась на восемь километров. Кроме того, заторы появились на въезде и выезде на шоссе.

Больше 40 пострадавших

На место прибыли санитарная авиация, бригады Центра медицины катастроф, а также вице-губернатор Московской области Игорь Тресков по поручению главы региона Андрея Воробьева.

По словам Трескова, госпитализированы более 40 человек, про их состояние пока ничего не известно. Еще четверо погибли — все они были военнослужащими. Точная причина ДТП выясняется.

Telegram-канал Life Shot уточнил, что в реанимации находятся 12 пострадавших. Двум из четырех погибших было по 19 лет, еще двум — по 20 лет. Все они были рядовыми.

Игорь Тресков рассказал, что всех пострадавших уже доставили в больницы. Основную часть направили в госпиталь Вишневского — их привезли туда с помощью вертолетов и наземного транспорта.

«Все меры по оказанию медицинской помощи пострадавшим приняты. Идет следствие, причины ДТП устанавливаются», — подчеркнул он.

Кто управлял грузовиком?

По предварительным данным, водитель грузовика серьезно не пострадал. Источник «360» сообщил, что полицейские его уже задержали. Он уточнил, что за рулем грузовика находился мужчина 1994 года рождения.

Сестра водителя грузовика рассказала «360», что ДТП могло случиться только по неосторожности. Наталья подчеркнула, что ее брат — опытный водитель, он сдал на права в 17 лет, а сейчас ему 26.

«Он не пьет, не употребляет. Работает каждый день, суббота, воскресенье — выходной. Приезжает на выходные к маме, помогает сестре финансово с племянниками», — отметила она.

Наталья уточнила, что брат работает водителем — увозит мусор с объектов. Недавно они с бригадой работали на строительстве больницы в Москве, которую возводили в период пандемии.

Собеседница также опровергла слухи о том, что на ее брате висит несколько десятков штрафов. Она подчеркнула, что у него есть несколько штрафов, но их общая сумма составляет 4,5 тысячи рублей, причем с процентами. Более того, он получил их не в столице, а во время отдыха в Ессентуках.

«Платила их лично я, потому что он о них даже не знал. Я с ним никогда не боялась ездить. Маленькие дети с ним ездили — он их всегда пристегивал, и сам он пристегивался за рулем», — подчеркнула она.