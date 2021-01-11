Минобороны назвало причину крупной аварии с колонной военных автобусов в Подмосковье

По предварительной информации, крупная авария с участием военных автобусов, произошла по вине водителя грузовика, который в них врезался. Минобороны отметило, что он не справился с управлением.

На место прибыл вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

«В результате ДТП на Новорижском шоссе погибли четыре человека, еще 10 — пострадали. Им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работают бригады Центра медицины катастроф, Московской областной станции скорой медицинской помощи. Привлечена санитарная авиация. Информация по состоянию пострадавших уточняется», — сообщили в Минздраве Подмосковья.

Авария произошла около 15:25 на 28-м километре трассы М-9, возле поворота на деревню Глухово. Столкнулись сразу пять транспортных средств — колонна из четырех военных автобусов и грузовик. На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и бригады скорой помощи. Сейчас выясняется точная причина происшествия.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что из-за ДТП временно ограничено движение на этом участке дороге. Она призвала водителей выбирать другие маршруты объезда.