Водителя грузовика задержали после аварии с военными автобусами в Подмосковье — источник
Он уточнил, что за рулем грузовика находился мужчина 1994 года рождения.
ДТП с пятью транспортными средствами произошло в районе 15:25 на 28-м километре М-9 «Балтия», рядом с поворотом на деревню Глухово. По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в колонну из четырех военных автобусов.
В результате ДТП погибли четверо военных, еще 10 человек пострадали. А по данным источника «360» в правоохранительных органах, пострадавших 16. Про их состояние пока не сообщали. Сейчас на месте работают бригады Центра медицины катастроф, Московской областной станции скорой медицинской помощи, а также санитарная авиация. Из-за ДТП на участке образовалась огромная пробка. Она растянулась почти на восемь километров.