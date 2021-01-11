Водителя грузовика, который врезался в колонну военных автобусов на Новорижском шоссе, задержали. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что за рулем грузовика находился мужчина 1994 года рождения.

ДТП с пятью транспортными средствами произошло в районе 15:25 на 28-м километре М-9 «Балтия», рядом с поворотом на деревню Глухово. По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в колонну из четырех военных автобусов.

В результате ДТП погибли четверо военных, еще 10 человек пострадали. А по данным источника «360» в правоохранительных органах, пострадавших 16. Про их состояние пока не сообщали. Сейчас на месте работают бригады Центра медицины катастроф, Московской областной станции скорой медицинской помощи, а также санитарная авиация. Из-за ДТП на участке образовалась огромная пробка. Она растянулась почти на восемь километров.