«У него штрафов было на 4,5 тысячи». Сестра рассказала о виновнике ДТП с колонной военных автобусов в Подмосковье

Крупное ДТП произошло в Подмосковье — водитель фуры врезался в колонну военных автобусов, уже известно о четырех погибших и 40 пострадавших. Виновника произошедшего, как сообщил источник «360», задержали. Сестра водителя рассказала «360», что авария могла произойти только по неосторожности: ее брат — опытный водитель, за рулем он с 17 лет.

Наталья рассказала, что у ее брата нет вредных привычек. По ее словам, он труженик, который помогает семье физически и финансово.

«Он не пьет, не употребляет. Работает каждый день, суббота, воскресенье — выходной. Приезжает на выходные к маме, помогает сестре финансово с племянниками», — поделилась женщина.

По ее словам, брат больше года работал на разных фурах, плюс подрабатывал неофициально. Водительские права мужчина получил в 17 лет, а сейчас ему 26. Также Наталья рассказала о том, чем занимался ее брат.

«Он работает на объектах. Они (рабочие — прим. ред.) убирают строительный мусор, он просто за рулем. И больницу они строили, которую в Москве делали недавно, во время ковида, на этом объекте они работали», — пояснила Наталья.

В СМИ появилась информация, что на возможном виновнике аварии в Подмосковье висят несколько десятков штрафов. По мнению Натальи, это ложь.

«У него штрафов было на 4,5 тысячи — и то это с процентами. Эти штрафы были заработаны не в Москве, а в Ессентуках, когда он туда приезжал на курорт. Платила их лично я, потому что он о них даже не знал. Я с ним никогда не боялась ездить. Маленькие дети с ним ездили — он их всегда пристегивал, и сам он пристегивался за рулем», — заключила собеседница «360».

Сейчас известно о 40 пострадавших и четырех погибших. Участников ДТП госпитализировали. На месте аварии по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева работает вице-губернатор Игорь Тресков. Он рассказал, как госпитализировали пострадавших.