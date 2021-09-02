Грипп на пороге. Прививка от ковида не отменяет сезонную вакцинацию

В России началась прививочная кампания против гриппа. В этом году медики планируют привить более половины жителей России, особое внимание уделив группам риска. Вирус опять мутировал, но ученые уже изготовили нужную вакцину и распределили ее по регионам. При этом прививка от коронавируса не помешает защититься от гриппа.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о начале Всероссийской прививочной кампании против гриппа. Она рассказала, что на данный момент ситуация по заболеваемости гриппом в России пока стабильная.

Однако уже есть зарегистрированные случаи заражения вирусом группы А H3N2. По мнению специалистов, это «не самый лучший прогностический признак»: при попадании гриппа и коронавируса в организм одного человека, особенно с ослабленным иммунитетом, негативное влияние вирусов суммируется.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что сейчас особенно важно сделать прививку от гриппа. Все необходимое количество вакцин для кампании 2021 года произведено, и большая их часть — 70% препаратов — уже отгружена в регионы России. Сделать прививку можно будет практически во всех медицинских учреждениях.

Внимание группам риска

Специалисты считают, что вакцинацию необходимо проводить за две-три недели до начала роста заболеваемости. В 2021 году штаммовый состав вакцин изменился, сообщили на официальном сайте Роспотребнадзора. В составе вакцины, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, изменились два штамма вируса гриппа А, которые ранее в популяции не циркулировали.

В этом году планируется привить не менее 60% россиян. Особое внимание будут уделять группам риска: детям, беременным женщинам, людям, имеющим хронические заболевания, лицам старше 60 лет и медицинским работникам. В прошлом году благодаря широкому использованию средств индивидуальной защиты и соблюдению социальной дистанции массовой заболеваемости гриппом удалось избежать.

По данным Минздрава, в 2020 году более 70% населения прошло вакцинацию от гриппа. Однако директор НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов не исключил, что в этот раз вирус может активнее циркулировать в России.

Прививаться нужно всем

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал «360», что сейчас грипп подавлен коронавирусом. Однако вирус гриппа может измениться и нарастить вирулентные и патогенные свойства. Случится это в этом году и будет ли вообще, неизвестно.

«Варианты появления суперштамма гриппа или гибрида коронавируса с гриппом я предполагал. Это более вероятные прогнозы, чем затухание заболеваемости от ковида и существенное уменьшение случаев тяжелого течения болезни. Пока можно болеть только одной инфекцией — либо гриппом, либо COVID-19», — пояснил Эдуард Шунков.

Врач уточнил, что прививку от гриппа можно делать тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса. Но желательно сделать перерыв в 21 день. К этому времени выработаются антитела к коронавирусу и организм будет готов впустить в себя антигены гриппа. Не прошедшим вакцинацию от коронавируса тоже стоит привиться.

«А вот между первой и второй вакцинациями от коронавируса нежелательно делать какие-либо прививки. Прививку от гриппа лучше всего делать поливалентную, такие вакцины очень хорошо себя проявили», — отметил Эдуард Шунков.

Одна из самых успешных вакцин от коронавируса, «Спутник V», создана на основе аденовирусов человека. Они вызывают множество хорошо знакомых болезней — от простуды и ангины до конъюнктивита. Препараты на такой основе массово применяются уже более 50 лет.