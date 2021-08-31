С наступлением осени люди все чаще заболевали гриппом и ОРВИ. Но теперь к ним прибавился и коронавирус. Врачи предупредили, что люди, которые только переболели одним из вирусных заболеваний, становятся уязвимы для другого. Защитить организм поможет вакцинация от двух инфекций.

В осенний сезон традиционно растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и ковидом. В прошлом году волна гриппа ощущалась меньше — заболевших было не так много, написала «Российская газета». Специалисты даже предполагали, что коронавирус может вытеснить гриппозные штаммы, но вирус отступил из-за соблюдения мер защиты против ковида: социального дистанцирования, масочного режима и гигиены рук.

Важен и тот факт, что в прошлом году, когда россияне не могли привиться от коронавируса, они стали активно вакцинироваться от гриппа. По данным Минздрава, более 70% населения прошли вакцинацию от вируса. В итоге эпидемический порог не был пройден.

Однако успехи прошлого года могут не повториться. Директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов не исключил, что в этот раз грипп может активнее циркулировать в России.

Опасность двух инфекций

Осенью традиционно иммунитет ослаблен, и это создает благоприятную почву для вирусов. Кроме того, врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева рассказала «360», что грипп особо опасен для тех, кто недавно перенес не только ковид, но и любую другую инфекцию. Это работает и в обратную сторону, когда пациент совсем недавно выздоровел от гриппа.

Тяжело переносится гриппозная инфекция на фоне любой перенесенной ранее инфекции. И даже если вы переболели гриппом, ваш организм будет ослаблен и переносить ковид будет нелегко Зоя Скорпилева.

При этом симптомы у гриппа и ковида очень похожи, иногда их сложно отличить друг от друга. У больного поднимается температура, появляется кашель, чихание или заложенность носа, а также боли в мышцах и груди. Зоя Скорпилева отметила, что при обеих инфекциях могут возникнуть васкулярные синдромы или неврологические осложнения.

«Теоретически лечить грипп в период эпидемического подъема сложно. Это при том, что ковид никуда не ушел», — добавила Скорпилева.

С приходом осеннего сезона специалисты не исключают и микст инфекций, когда человек может заразиться как коронавирусом, так и гриппом. Иммунолог-аллерголог, врач — консультант крупных медицинских учреждений Надежда Логина также отметила, что коронавирус может сочетаться с бактериальными инфекциями.

«Идет поражение организма от вируса, а потом присоединяется бактериальная инфекция», — добавила Логина.

Осторожная вакцинация

Как от гриппа, так и от ковида осенью может защитить вакцинация, но есть несколько нюансов. Врач-инфекционист Маргарита Нагибина объяснила, что сперва лучше привиться от коронавируса, а после этого выждать трехнедельный перерыв и пройти вакцинацию от гриппа в октябре.

«Вакцинация от коронавируса никак не мешает прививке от гриппа. Главное — сделать их через три недели, чтобы иммунитет мог отработать вакцину», — добавила Нагибина.

В некоторых случаях пациент может остановиться только на одной прививке. Надежда Логина отметила, что, несмотря на отличия в природе двух инфекций, иммунитет после прививки от коронавируса реагирует повышением устойчивости к вирусным заболеваниям. Поэтому для прохождения двух вакцинаций нужно учитывать склонность пациента к вирусным инфекциям и факт прошлых болезней гриппом.

«Это решать надо с лечащим доктором или с теми, кто будет вакцину делать», — добавила Логина.

Роспотребнадзор предлагал осенью привить 60% россиян от гриппа. Ведомство попросило выждать месяц между вакцинациями от коронавируса и гриппа.

Тем, кто хочет привиться от гриппа осенью, специалисты посоветовали использовать поливалентные вакцины, поскольку они могут защитить от большинства циркулирующих штаммов. Не стоит надеяться, что две прививки способны усилить действие друг друга, однако иммунная система может более качественно отозваться на второю прививку.

Специалисты НИИ гриппа имени Смородинцева закончили доклинические исследования поливакцины от коронавируса и гриппа. Ученые собрались до конца года приступить к испытаниям на добровольцах. Но эксперты не уверены, что вакцина сможет защитить сразу от двух вирусов.