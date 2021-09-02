Кампания по вакцинации от гриппа началась в России

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объявила о старт Всероссийской прививочной кампании против гриппа во время Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщил ТАСС.

«Сегодня уже в пятый раз на стенде Роспотребнадзора мы объявляем старт кампании вакцинации против гриппа в Российской Федерации», — сказала она.

Глава Роспотребнадзора отметила, что по состоянию на 2 сентября ситуация с заболеваемостью гриппом в России стабильная. Однако уже регистрируются случаи заражения вирусом гриппа группы А H3N2. Попова объяснила, что это не самый лучший прогностический признак.

Она напомнила, что вакцинация против гриппа впервые началась в РФ в 1996 году. Тогда заболеваемость им в стране уменьшилась почти в 200 раз.

Роспотребнадзор в этом году, как и в прошлом, рекомендовал регионам привить по крайней мере 60% населения от гриппа, а людей из группы риска должно быть привито, как минимум, 75 %.

Ранее пресс-служба Минздрава России заявила, что более 87 миллионов человек планируется привить от гриппа в стране.