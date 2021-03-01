Города без фур. Куда податься грузовикам после запрета езды по МКАД

Транзит грузовиков через Москву и Подмосковье подчиняется новым правилам. Фурам нельзя на МКАД и в города региона без соответствующего пропуска. Для каких большегрузов актуальны нововведения и куда им податься, разбирался «360».

Проезд грузовикам весом более 12 тонн в Москву и подмосковные города закрыли с февраля 2021 года. В столицу и Подмосковье пустят только тех, у кого есть необходимое разрешение. Нет пропуска — нет проезда в город. Кстати, оформляется документ бесплатно.

«Задача — чтобы экология не страдала от большого количества грузовых транзитных машин, чтобы те госпрограммы, которые направлены на развитие инфраструктуры при больших инвестициях государства и поддержке президента, работали эффективно», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с главами и министрами.

По словам губернатора, власти сейчас занимаются вопросом обустройства бессветофорного движения и дополнительных съездов.

Куда ехать

Тестовый перевод грузовиков на ЦКАД и альтернативные дороги А107 и А108 состоялся 20–22 февраля. Перераспределение трафика оказалось целесообразным. Объезжать столицу фурам теперь придется как минимум год.

Источник фото: сайт правительства Московской области

На участках А107, идущих в объезд столицы и подмосковных городов, плотность движения выросла от 8 до 16%. На бесплатном участке ЦКАД показатель увеличился на 46%, на ее скоростных платных отрезках — до 80%. Роста заявок на пропуск для грузового транспорта в тестовый период не отмечено.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области заметили, что заторов больше не стало, а нагрузка на региональные дороги Подмосковья недалеко от МКАД, наоборот, снизилась. Скорость движения по Кольцевой автодороге при этом выросла на 11%.

Источник фото: сайт правительства Московской области

Как проверить пропуск

Выяснить, можно ли фуре ехать транзитом через Москву или подмосковные города, довольно просто. Информация о пропусках есть на сайте Мостранспорта. Необходимые сведения дадут и при звонке на короткий номер 3210 с мобильного.

Если возникли вопросы, то на них ответят по телефону горячей линии Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья 8 (495) 228-19-19. Также можно обратиться в контакт-центр московского транспорта: 8 (495) 539-54-54.

Источник фото: сайт правительства Московской области

Чье это решение и кому оно поможет

Переключить транзит грузовиков тяжелее 12 тонн с дорог Подмосковья и МКАД на ЦКАД власти столицы и региона решили вместе. Мера не только разгрузила проезжую часть близких к столице городов области — в них улучшилась экологическая обстановка и снизился уровень ночного шума.

«Дороги Подмосковья полностью справились с поставленной задачей и приняли весь грузовой транзит с МКАД», — сказал начальник управления Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Виктор Щулепников.

Глава областного Минтранса Алексей Гержик счел продление запрета на транзит фур по МКАД и их перенаправление на ЦКАД, А108 и А107 оправданной мерой. Ее эффект власти региона оценили как однозначно положительный. Предпринятые шаги также обусловлены заботой о комфорте и безопасности передвижения жителей Подмосковья.