Подмосковье поддержало запрет проезда по МКАД для грузовиков

Правительство Подмосковья поддержало меры по разгрузке МКАД. Перевод транзитных грузовиков на ЦКАД и бесплатные дороги А-107 и А-108 дал положительный эффект, отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

Анализ данных с видеокамер, а также статистика проездов под рамками на ЦКАД показал, что прирост грузового трафика на участках А-107 составил от 8 до 16%, на бесплатном участке ЦКАД — до 46%, а на скоростных платных участках ЦКАД вырос до 80%.

В ведомстве отметили, что на дорогах не увеличилось число заторов. При этом снизилась нагрузка на региональные дороги Московской области в ближней зоне к МКАД.

«В связи с этим мы считаем продление запрета на проезд транзитных фур по МКАД и направление их на ЦКАД или бесплатные альтернативы (А-108 и А-107) оправданной мерой, подтвердившей свой однозначно положительный эффект», — заявил Алексей Гержик.

Министр уточнил, что меры приняли, чтобы позаботиться о комфорте и безопасности передвижения жителей Подмосковья.

Ограничения не распространяются на следующие в область и Москву грузовики с оформленным пропуском. Поэтому поставки продуктов и товаров первой необходимости в Московскую область осуществляются в штатном режиме.

Проверить пропуск можно на сайте ведомства или по телефону 3210.

По всем вопросам можно обращаться по номеру горячей линии Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 8 (495) 228-19-19 или в контакт-центр московского транспорта — 8 (495) 539-54-54 и 3210 с мобильного.