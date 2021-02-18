Транзит фур через Москву 20 и 21 февраля перенаправят на ЦКАД

Грузовики весом более 12 тонн уберут с подмосковных дорог и МКАД 20 и 21 февраля. Проехать фуры смогут по ЦКАД, решили столичные и областные власти.

Мера поможет сократить транзитное движение большегрузов и освободит МКАД, а также другие важные магистрали Подмосковья и Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Московской области в Telegram.

«Москва и Подмосковье приняли совместное решение о переключении транзита грузовиков свыше 12 тонн с дорог Московской области и МКАД на ЦКАД», — подчеркнули в ведомстве.

Грузовиков, которые едут на территорию столичного региона и имеют действующий пропуск, изменения не коснутся. Ограничения вступят в силу с 09:00 20 февраля и будут действовать до 09:00 22 февраля.

«В это время большегрузы свыше 12 тонн не смогут проехать транзитом через МКАД, а также по региональным дорогам Подмосковья в границах малой „бетонки“ А107», — подчеркнули в Минтрансе.

Временные ограничения также не будут действовать для грузовиков, которые перевозят дорожно-эксплуатационную и уборочную технику. Они не распространяются и на автомобили, перевозящие опасные грузы при наличии специального разрешения.