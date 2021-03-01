Движение транзитных грузовиков тяжелее 12 тонн перенесли с МКАД на ЦКАД. Эти меры уже принесли первые результаты, сказал на совещании с подмосковным правительством губернатор Андрей Воробьев.

«Уже сейчас совместно с Москвой мы предприняли ряд мероприятий, цель которых вывести транзитный транспорт, а это десятки тысяч автомобилей в день, на объездную дорогу. Знаю, что очень подробно и плотно работает ГИБДД, дорожный и транспортный блок. <…> Мы уже видим первые результаты — я прошу эту работу продолжать», — сказал Андрей Воробьев.

Он попросил тех руководителей, по чьей территории проходит ЦКАД, обращать внимание, насколько эффективно работает эта дорога. По его словам, главное — нужно добиться того, чтобы жителям региона было комфортно передвигаться. В частности, для этого грузовой трафик должен быть грамотно распределен.

Также глава региона отметил, что власти сейчас занимаются вопросом появления на ЦКАД бессветофорного движения и дополнительных съездов.

«Задача, чтобы экология не страдала от большого количества грузовых транзитных машин, чтобы те госпрограммы, которые направлены на развитие инфраструктуры при больших инвестициях государства и поддержке президента, работали эффективно», — сказал Андрей Воробьев на совещании с главами и министрами.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что движение транзитных грузовиков тяжелее 12 тонн решено перенести с МКАД на ЦКАД на постоянной основе. Изначально к таким мерам власти Москвы и Подмосковья прибегли из-за снежного коллапса в середине февраля. Тогда большегрузы парализовали движение на МКАД.