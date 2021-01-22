Google не захотел делиться деньгами и пригрозил отключить поиск в Австралии. Конкуренты уже наготове

В Google пригрозили отключить свою поисковую систему в Австралии, если местные законодатели примут новый Кодекс игроков медиарынка. Он сейчас проходит слушания в сенате и подразумевает, что технологические компании — Google и Facebook — должны будут платить СМИ за размещение новостного контента на своих платформах. От конфликта могут выиграть конкуренты Google.

Австралийские медиа обвиняют Google и Facebook в получении прибыли за счет демонстраций пользователям новостного контента. При этом сами СМИ никаких выплат от этого не получают. Однако, по словам управляющего директора Google Australia Мэл Сильвы, принятие нового закона в Австралии просто не оставит корпорации иного выбора, кроме как уйти с местного рынка.

«Если кодекс обретет силу в его нынешней форме, у нас не будет другого выбора, кроме как прекратить доступ к Google Search в Австралии. Это последнее, чего мы хотим в Google, особенно когда есть другой путь, позволяющий нам поддерживать австралийскую журналистику, не нарушая принципы поисковой системы», — пояснила Сильва.

Она назвала предлагаемый австралийскими властями метод «скользкой дорожкой», которая разрушит существующие бизнес-модели поисковых систем.

В Google предложили альтернативный путь: заключить с местными медиа сделку на базе сервиса Google News Showcase. Она будет предполагать платежи за новостной контент. Чтобы разрешить проблему, корпорация даже готова в течение трех лет вкладывать в реализацию идеи крупную сумму — 1,3 миллиарда долларов.

В Facebook, в свою очередь, заявили, что попросту отключат австралийским пользователям доступ к местным новостям, если нововведение действительно вступит в силу.

По словам премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, правительство страны не пугают подобные угрозы.

Ноу-хау Австралии

Австралия заботится о доходах своих компаний, поэтому власти и задумались о таком нововведении. Об этом в разговоре с «360» заявил адвокат Евгений Розенблат.

Нужен этот закон, как я понимаю, для поддержки местных своих агрегаторов. Я так это понимаю. Есть Google, Facebook — международные крупные корпорации, которые можно в поиске вбить и почитать новости на разных сайтах, в том числе на базирующихся на территории Австралии Евгений Розенблат.

По мнению властей Австралии, если Google и Facebook получают вознаграждение от своих рекламодателей или просто от пользователей Сети, почему они не должны платить за контент СМИ.

«Юридически, конечно, компании могут отключить доступ. По сути, когда они дают доступ на территории того или иного государства, это оказание услуг пользователям. Поскольку компании частные, они вправе — и технологически и юридически — это сделать. Такие возможности есть», — пояснил собеседник «360».

В этой ситуации для корпораций возникают риски, отметил Розенблат. Организации, как лично, так и через посредников, заключают множество контрактов. По словам адвоката, у Google и Facebook достаточно проектов, напрямую или косвенно связанных с Австралией.

«Полагаю, что в этом случае может быть та или иная ответственность, предусмотренная соглашениями с заказчиками, рекламодателями и так далее», — подытожил собеседник «360».

Конец монополии Google?

Технически «поиск» целой стране корпорации отключить не могут, так как не являются монополизаторами. Об этом «360» заявил бывший сотрудник Apple Даниель Депп.

Интернет-поиск не принадлежит Google. Компания может отключить непосредственно Google Search, свой сервис. Но куча других поисковиков существует, тот же Bing от Microsoft, какой-то австралийский, скорее всего, собственный поисковик есть и так далее. Просто Google — самый популярный Даниель Депп.

Отключение Google Search в Австралии может привести к положительным результатам. Такую точку зрения высказал интернет-эксперт Антон Меркуров.

«При всех достоинствах Google то, что компания занимает такое большое место на рынке, уже начинает всем мешать. Если благодаря таким движениям и конфликтам будут появляться новые игроки и чуть-чуть монополия Google будет рассыпаться, это скорее хорошо нежели плохо», — пояснил собеседник «360».