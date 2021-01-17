Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с телепередачи «Постскриптум»
«В адрес компании было направлено соответствующее письмо. Выпуск передачи, размещенный 26.12.2020, отмечен администрацией видеохостинга как неприемлемый. Просмотр доступен только для зарегистрированных лиц, подтвердивших, что им больше 18 лет», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
В письме отметили, что выпуск никакой запрещенной информации не содержит. В нем лишь обсуждаются традиционные для программы политические темы. И оснований для возрастных ограничений нет.
В ведомстве добавили, что действия администрации YouTube являются «недопустимым ограничением прав граждан» на доступ к материалам российского СМИ на территории России.
Ранее YouTube-каналы грозненского футбольного клуба «Ахмат» и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat оказались заблокированы. Роскомнадзор также потребовал от Google снять блокировку. В компании заявили, что блокировка произошла из-за санкций Министерства финансов США.