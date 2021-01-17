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    17 января 2021, 17:45

    Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с телепередачи «Постскриптум»

    Анастасия Калинина

    Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения, наложенные на телепередачу «Постскриптум» на YouTube-канале телекомпании «ТВ Центр-Москва». Ведомство направило письмо.
    Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с телепередачи «Постскриптум»

    «В адрес компании было направлено соответствующее письмо. Выпуск передачи, размещенный 26.12.2020, отмечен администрацией видеохостинга как неприемлемый. Просмотр доступен только для зарегистрированных лиц, подтвердивших, что им больше 18 лет», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

    В письме отметили, что выпуск никакой запрещенной информации не содержит. В нем лишь обсуждаются традиционные для программы политические темы. И оснований для возрастных ограничений нет.

    В ведомстве добавили, что действия администрации YouTube являются «недопустимым ограничением прав граждан» на доступ к материалам российского СМИ на территории России.

    Ранее YouTube-каналы грозненского футбольного клуба «Ахмат» и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat оказались заблокированы. Роскомнадзор также потребовал от Google снять блокировку. В компании заявили, что блокировка произошла из-за санкций Министерства финансов США.