Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с телепередачи «Постскриптум»

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения, наложенные на телепередачу «Постскриптум» на YouTube-канале телекомпании «ТВ Центр-Москва». Ведомство направило письмо.

«В адрес компании было направлено соответствующее письмо. Выпуск передачи, размещенный 26.12.2020, отмечен администрацией видеохостинга как неприемлемый. Просмотр доступен только для зарегистрированных лиц, подтвердивших, что им больше 18 лет», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

В письме отметили, что выпуск никакой запрещенной информации не содержит. В нем лишь обсуждаются традиционные для программы политические темы. И оснований для возрастных ограничений нет.

В ведомстве добавили, что действия администрации YouTube являются «недопустимым ограничением прав граждан» на доступ к материалам российского СМИ на территории России.

Ранее YouTube-каналы грозненского футбольного клуба «Ахмат» и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat оказались заблокированы. Роскомнадзор также потребовал от Google снять блокировку. В компании заявили, что блокировка произошла из-за санкций Министерства финансов США.