СМИ: сервисы Google снова появятся на смартфонах Honor

Весной 2021 года в продаже появятся смартфоны из новой линейки Honor. На них должны быть установлены сервисы Google. Это стало возможным после продажи бренда сторонней компании.

О выходе устройств с поддержкой сервисов Google рассказала газета «Коммерсантъ», сославшись на два знакомых с ситуацией источника. Магазин приложений Huawei AppGallery на них стоять не будет и сохранится только на вышедших ранее моделях.

После представления новой линейки телефоны выпустят на прилавки, в том числе их начнут продавать в России.

В 2019 году Huawei попала под санкции США и в черный список Минпромторга, после чего компания Google прекратила сотрудничать и с ней, и с Honor. В ноябре китайский производитель выставил Honor на продажу и покупатель в итоге нашелся. Бренд перешел к Shenzhen Zhixin New Information Technology, а его смартфоны вывели из-под наложенных на Huawei ограничений.

Стоимость сделки официально не назвали, однако, по оценкам Reuters, она равнялась 15 миллиардам долларов.

Популярность смартфонов Huawei в России больше, чем у iPhone. Эксперты объясняют это оптимальным соотношением цены и качества.