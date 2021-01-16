Google объяснил причину блокировки аккаунта «Ахмата» на YouTube

Недавняя блокировка официальных YouTube-аккаунтов грозненского футбольного клуба «Ахмат» и организации по проведению боев смешанного стиля (ММА) Absolute Championship Akhmat (ACA) произошла из-за санкций Министерства финансов США. Об этом сообщили в пресс-службе Google.

«В соответствии с законодательством США Министерство финансов США требует от компаний соблюдать широкий перечень ограничений в отношении юрлиц или физлиц, которые были определены Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) как находящиеся под санкциями», — передает ТАСС их сообщение.

В пресс-службе отметили, что OFAC признала их таковыми. Поэтому команда Google в США «приняла меры против их аккаунтов». Ранее письма в адрес компании Google LLC с требованием снять все ограничения доступа к аккаунтам направил Роскомнадзор. По мнению ведомства, ограничение доступа к официальным аккаунтам нарушает право граждан на свободный доступ к информации, а также «ущемляет интересы поклонников футбола и смешанных единоборств».

В пресс-службе «Ахмата» назвали блокировку необоснованной, добавив, что «в наш современный век есть достаточно технических средств и возможностей, чтобы доносить информацию о деятельности клуба».

Некоторое время назад Минфин США внес в санкционные списки ряд физических и юридических лиц, в том числе из России, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.