«Голос» без Градского. Участники скорбят о наставнике, а зрители просят оставить его кресло пустым

Первый канал покажет новые выпуски шоу «Голос» с Александром Градским после смерти певца и композитора. Он был одним из наставников в проекте. Участники скорбят о нем, а зрители просят оставить кресло Градского пустым, ведь он стал одной из главной личностей в российской истории шоу.

На проект Градский пришел в 2012 году, став наставником вместе с Димой Биланом, Пелагеей и Леонидом Агутиным. Потом на протяжении трех первых сезонов в «Голосе» побеждали участники его команды: это Дина Гарипова, Сергей Волчков и Александра Воробьева.

Гарипова в 2013 году участвовала в Евровидении и заняла пятое место. Градский, который поехал ее поддержать в Швецию, тогда заявил, что его подопечная выступила очень хорошо, но он не сомневался, что будет так.

«Пели здесь только два человека — кроме Дины, еще Бонни Тайлер. Остальные занимались чем угодно, но пением я назвать это не могу», — сказал он тогда РИА «Новости».

С другими участниками «Голоса» артист тоже продолжал общение уже после того, как они заканчивали свое участие в шоу. Александра Воробьева с 2015 года начала работать в его театре «Градский Холл».

В жизни не такой грозный

По словам Воробьевой, у Градского был непростой характер, но он был добрым, искренним и справедливым.

«Мы всегда будем благодарны ему за все, что он для нас сделал! И, конечно же, это невосполнимая утрата для всей музыкальной среды. <…> Знаете, он был строгим со всеми, но со мной он всегда был добр», — поделилась она в комментарии «Газете.ru».

Воробьева добавила, что с теплотой вспоминает первую встречу всех участников из команды дома у Градского. Тогда она поняла, что в жизни он не такой грозный, как в телевизоре, а простой и отзывчивый человек, который готов поддержать всех в сложных ситуациях.

Всегда на стороне истины и добра

В 2015 году Градский снова стал наставником в четвертом сезоне шоу вместе с Бастой, Полиной Гагариной и Григорием Лепсом. Участник команды композитора Михаил Озеров занял второе место. В 2017 году он принимал участие в «Голосе» вместе с Пелагеей, Биланом и Агутиным. Его подопечный Селим Алахяров занял первое место в финале.

В этом году Градский вернулся в юбилейный сезон «Голоса». В сентябре он перенес ковид, и это нанесло удар по его здоровью.

«Градский, несмотря на плохое самочувствие, не бросил „Голос“ до конца. Для него было принципиально важным участвовать в подготовке и съемках новых выпусков. Даже когда съемочная группа уговаривала наставника ограничить нагрузку и отдохнуть, Градский оставался на площадке», — отметили на Первом канале.

Пелагея после его смерти написала, что Градский был человеком, который жил на стороне истины и добра. Он был наставником для многих по жизни.

Порядочный. Принципиальный. Трогательный. Бескомпромиссный. Всегда на стороне истины и добра. Сегодня мастер закончил свой путь на Земле. Но никогда, никогда не стихнет этот удивительный, поднимающий до вершин голос Пелагея певица.

Руководитель оркестра шоу «Голос» Сергей Жилин в разговоре с «360» назвал талант Александра Градского невероятным. По его словам, он был влюблен в музыку и жил ей.

«Это человек с невероятными данными от природы, которые он сумел развить. Ему была подвластна любая академическая музыка, рок-музыка и эстрадная музыка», — добавил он.

Дима Билан сравнил Градского с отцом и признался, что ему тяжело прощаться с дорогим человеком.

«Он гениальный, он абсолют и принцип, редкий человек. На съемках Первого [канала] столько лет рядом, всегда были, как отец и сын, и, бывало, ругались и мирились, сидели все вместе в одной гримерке», — написал певец у себя в Instagram.

Представители Первого канала выразили глубокие соболезнования близким и коллегам Градского, а также заявили, что его последние работы, созданные совместно с участниками проекта, еще только выйдут в эфир.

«Мы считаем своим долгом довести 10-й сезон „Голоса“ до конца в память об Александре Борисовиче. Решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время», — говорилось в заявлении канала.

Пусть его кресло будет пустым

Зрители «Голоса» в многочисленных комментариях попросили руководство Первого канала не искать замену Градскому и оставить его кресло пустым.

«Пусть команда Александра Борисовича доведет сезон самостоятельно. Пожалуйста, не ставьте другого наставника. Он всего чуть-чуть не успел, думаю, уже были наработки и к финалу сезона», — написала одна из пользователей.

Ее мнение поддержали многие участники обсуждения.

«Наверное, было бы правильнее всего разделить участников между тремя наставниками. Но никак не заменять его кем-то», «Оставьте его кресло пустым… хотя бы первое время», «Не надо никого, пусть кресло останется пустым. Это очень тяжело!» — попросили в комментариях.

Градского не стало ночью 28 ноября. Ему было 72 года. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт.