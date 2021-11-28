Билан сравнил Градского с отцом

Певец Дима Билан на своей странице в Instagram вспомнил ушедшего Александра Градского. Он отметил, что вместе со своим старшим коллегой он был как сын с отцом на съемках «Голоса».

«Он гениальный, он абсолют и принцип, редкий человек. На съемках Первого [канала] столько лет рядом, всегда были как отец и сын, и, бывало, ругались и мирились, сидели все вместе в одной гримерке», — написал Билан.

Певец добавил, что виделся с Градским на «Голосе» несколько недель назад. Александр Борисович тогда вспоминал, как познакомился с Биланом, когда начинающему музыканту не было еще 18 лет. Автор поста признался, что ему тяжело прощаться с дорогим человеком, и выразил уверенность, что Градский ушел в лучший мир.

Ранее дети умершего певца Даниил и Мария попросили журналистов с уважением относиться к их горю и частной жизни. Народный артист России Александр Градский скончался в ночь на 28 ноября. За несколько дней до смерти он попал в реанимацию с подозрением на инсульт.