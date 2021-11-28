Пелагея назвала Градского человеком, который всегда был на стороне истины и добра

Александр Градский был порядочным, трогательным и принципиальным человеком, который жил на стороне истины и добра. Он был наставником для многих по жизни. Такие слова об ушедшем мастере написала на своей странице в Instagram певица Пелагея.

«Порядочный. Принципиальный. Трогательный. Бескомпромиссный. Всегда на стороне истины и добра. Сегодня мастер закончил свой путь на Земле. Но никогда, никогда не стихнет этот удивительный, поднимающий до вершин голос», — заявила Пелагея.

Она добавила, что свет энергии и жизни Градского не угаснет в тех, кому посчастливилось видеть и слушать его, работать с ним и быть его учеником. Пелагея призналась, что любила, любит и будет любить музыканта, как родину, — всегда.

Певец и композитор Александр Градский скончался в больнице в Москве прошлой ночью. Ему было 72 года. За несколько дней до смерти его положили в реанимацию с подозрением на инсульт. Его дети Даниил и Мария попросили СМИ уважать их горе и частную жизнь, признались в любви к отцу и назвали его человеком, в котором умещалась целая вселенная.