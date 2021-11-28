Градский стал наставником артистов в России и менял эстраду. Ему была подвластна любая музыка

Композитор, певец, народный артист России Александр Градский умер 28 ноября в возрасте 72 лет. Он создал первые рок-группы в Советском Союзе, выступал сольно, писал музыку к фильмам. Для многих артистов он был настоящим наставником. Каким был творческий путь Градского — в материале «360».

Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске. Его отец был инженером и работал на заводе, мать — литературным сотрудником в журнале «Театральная жизнь». До 16 лет артист носил фамилию отца — Фрадкин, но после смерти матери в память о ней взял фамилию Градский.

Его отдали в музыкальную школу, где он учился игре на скрипке. После ее окончания продолжил заниматься музыкой и поступил в Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных на специальность «Оперный и концертно-камерный певец». Певческим голосом Градского был тенор.

Первые рок-группы Градского

Первое выступление артиста в качестве солиста группы произошло в 1963 году в составе ВИА «Тараканы». Его участниками были польские студенты МГУ. Через год он основал собственную группу «Славяне», просуществовавшую два года.

После он как гитарист и солист принимал участие в выступлениях ВИА «Скифы» и «Лос Панчос», а затем — в ВИА «Веселые ребята». Еще одна группа Градского, которую он основал сам, называлась «Скоморохи». Он был ее солистом и гитаристом с 1966 по 1976 год. В первом составе клавишником был Александр Буйнов.

Астролог Вадим Левин, проводивший много времени с группой, рассказывал, что фанатки «Скоморохов» забрасывали музыкантов на сцене своим бельем, а Градский, можно сказать, играл зубами на гитаре, стоя при этом на коленях.

Первая сольная грампластинка артиста вышла в 1973 году. Называлась она «Поет Александр Градский». В нее вошло четыре композиции: «Испания», «Скоморохи», «Подруга угольщика» и «Синий лес». Музыку ко всем четырем написал он сам, как и текст последней песни.

Исполнение песни «Как молоды мы были» на слова Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой принесло Градскому широкую известность в 1976 году. После он начал выступать сольно. Аккомпанировал себе сам на 12-струнной гитаре.

За свою музыкальную карьеру Градский написал более 200 песен, выпустил около 20 сольных пластинок. Был автором музыки более чем к 40 фильмам. Помимо этого, он создал две рок-оперы. Первую — «Стадион» — он написал в 1985 году, вторую — «Мастер и Маргарита» — в 2009 году. В 2015 году начал руководить собственным театром «Градский Холл».

Шоу «Голос» и апгрейд гимна России

В проекте «Голос» на Первом канале Градский начал участвовать в 2012 году. В октябре начал выходить уже 10-й сезон шоу с его участием. Во время наставничества Градского к нему обратился Владимир Мединский, занимавший тогда пост министра культуры. Он попросил сделать новую аранжировку гимна России.

«Поначалу попробовали записать вариант как обычно. На мой взгляд, неверная мысль. Затем я предложил сделать свой вариант. <…> Впервые с моей подачи гимн был записан многоканально, с возможностями править и дописывать, а заодно чистить звук в неточно исполненных отрывках», — рассказывал об этом сам музыкант в беседе с журналом Story.

Во время работы Градского в шоу Первого канала именно его подопечные побеждали чаще всего. В 2013 году одна из членов его команды, Дина Гарипова, участвовала в Евровидении. По итогам зрительского голосования и решения жюри она заняла пятое место.

Ведущая Яна Чурикова, вспоминая о Градском, рассказала, что их последняя встреча произошла именно во время поездки на конкурс. Тот факт, что ученики композитора имели такой успех, она объяснила высокой требовательностью и профессионализмом Градского.

Я благодарна судьбе, что и в моей жизни, и в жизни нашей страны был такой артист и такой музыкант с большой буквы. Я надеюсь, что эта планка так и будет существовать в нашей индустрии Яна Чурикова телеведущая.

Она выразила надежду, что всем, кто общался и работал с Градским, передались от него эти педантичность и точность.

«И это хорошо и положительно влияло на всю ситуацию на эстраде в целом. Я рада, что зрители это почувствовали на проекте „Голос“. Градский — тот самый страж старой школы. И это зерно ушло в нашу артистическую и зрительскую среду», — добавила Чурикова в беседе с «360».

Человек, бесконечно влюбленный в музыку

Руководитель оркестра шоу «Голос» Сергей Жилин назвал талант Александра Градского невероятным. По его словам, артист был бесконечно влюблен в музыку и жил ради нее.

«Конечно, большой профессионал, который много знал и умел. Это человек с невероятными данными от природы, которые он сумел развить. Ему была подвластна любая академическая музыка, рок-музыка и эстрадная музыка. Он все это понимал и делал осознанно», — сказал он.

Участница команды Градского и победительница третьего сезона «Голоса» Александра Воробьева рассказала, что в жизни он был добрым и не таким грозным, как на экране. Хотя у него был непростой характер.

«Человек он на самом деле добрый, искренний, справедливый. Всегда помогал с разными вопросами, касающимися не только творческой стороны, но и даже житейской какой-то. Мы всегда будем благодарны ему за все, что он для нас сделал!» — поделилась она в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, уход Градского стал невосполнимой утратой для всей музыкальной среды. Одним из самых теплых воспоминаний, связанных с артистом, для Воробьевой стала первая встреча всех участников команды у него дома. После «Голоса» она продолжала общаться с композитором и в 2015 году начала работать на сцене его театра.