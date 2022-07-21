Ветеринары и зоологи спасли на Таймыре белую медведицу, в чьей пасти застряла банка сгущенки. Эта история закончилась хорошо, но подсчет животных и птиц, которые погибли из-за произведенного человечеством мусора, никогда никогда не вел. Если ситуацию не исправить, то в мире исчезнут многие виды млекопитающих и пернатых.

Спасение белой медведицы

Банка сгущенки чуть не стала причиной гибели белой медведицы на Таймыре. Жестяная тара застряла в ее пасти, а острые края сильно порезали язык. Животное в поисках спасения вышло к поселку Диксон, рассчитывая на помощь людей. Местные жители сами справиться с медведицей не решились, поэтому на помощь отправились зоологи и ветеринары Московского зоопарка.

Спустя несколько часов после прибытия они нашли страдающего зверя. Как рассказал «360» житель поселка Диксон Дмитрий Калашников, вместе с ветеринаром он пришел на место, где находилась медведица. Животное усыпили выстрелом капсулы со снотворным, а банку вынули.

Ветеринары при осмотре обнаружили у медведицы сильные раны на языке. Назвать спасенное животное решили Монеточкой.

В Росприроднадзоры сообщили, что медведицу отпустят на волю, но перед этим установят маячок, чтобы отслеживать ее передвижение. В специальной клетке спящего зверя на вертолете доставили в место, где она начнет новую жизнь.

«Сейчас важный этап — это выход из-под наркоза. Наши специалисты продолжат находится рядом и будут наблюдать за этим процессом. Рядом с медведицей оставили рыбу, так как она долгое время находилась без еды и воды», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Банку сгущенки зверь мог найти на обычной свалке или помойке, заявил заместитель директора информационно-аналитического центра охотконтроля Алексей Вайсман. Он пояснил, что медведи, приучаясь к человеческой еде, прекращают охотиться. По словам специалиста, подобные банки нужно сжигать, чтобы пасти животных там не застревали.

Смертельный пластик

Самым опасным для животных видом мусора, который производит человечество, является пластик. В мировом океане существуют огромные острова скопившихся отходов — самый крупный из них дрейфует в Тихом океане.

Там гибнут птенцы, которым родители скармливают все, что находят вокруг, а также морские млекопитающие.

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Президент Фонда помощи животным «Забытые животные» Анастасия Комагина в беседе с «360» заявила, что самыми опасными для морских обитателей считаются полиэтиленовые пакеты.

«Они напоминают кальмаров, поэтому многие морские звери глотают их во время охоты. Также они часто попадают в организмы китов. Переварить полиэтилен ни одно животное не в состоянии. Проглоченные пакеты у китов блокируют пищеварительную систему, что причиняет им сильную боль. От этого они выбрасываются на берег», — рассказала специалист.

Для птиц опаснее всего наполненные гелием шарики, которые отпускают в небо во время торжественных мероприятий

«Сейчас уже приходит понимание, что это просто много тонны неперерабатываемого мусора. Потому что вот эта „радость“ влечет смерть для птиц в небе и для животных на земле. Когда шарики лопаются, они просто покрывают собой все», — поделилась Комагина.

Источник фото: РИА «Новости»

Она отметила, что на Сахалине и Камчатке гибнет большое количество северных морских львов, занесенных в Красную книгу. Животные просто запутываются в мусоре из рыболовных сетей, корабельных канатов и бытового пластика.

«В период с 2010 по 2016 года около трех запутанных львов находили, а сейчас счет таких случаев исчисляется десятками», — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что если в такую мусорную паутину попадает маленький морской лев, то сеть врастает в его тело, в результате чего он умирает в мучениях. Высвободиться сами они не могут. Только две местные экологические организации занимаются их спасением.

Источник фото: РИА «Новости»

Выход из ситуации Комагина видит в переработке мусора. По ее словам, для этого в людях нужно воспитывать культуру. Она пояснила, что много раз становилась свидетелем того, как в контейнеры для переработки кидают органические отходы.

«Сейчас все воспринимают просто: придут дворники и уберут. Но ведь это все куда-то нужно девать. В результате в океане появляются мусорные острова», — отметила она.

Еще одним важным моментом для исправления ситуации Комагина назвала осознанное потребление. Многоразовая сумка экологичнее, чем пластиковые пакеты на кассе магазинов, а продукты можно покупать с минимальной упаковкой.

Специалист отметила, что ситуация исправится только тогда, когда все поймут, что мусор — это не просто некрасиво, а по-настоящему опасно для животных, птиц и окружающей среды.