Спасатели вытащили банку сгущенки из пасти медведя в Диксоне

Прибывшим в Диксон ветеринарам из Москвы удалось спасти белого медведя. Они вытащили банку сгущенки у него из пасти. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Успели. Спасли. Вытащили банку из пасти белого мишки», — написала она у себя в Telegram.

Банку извлекли после того, как медведя погрузили в сон при помощи седативного вещества.

На днях в Красноярском крае произошло ЧП. Банка сгущенки застряла в пасти белого медведя в поселке Диксон. Животное попыталось освободиться из западни, но в конечном итоге вышло к людям. Днем 21 июля в Красноярский край вылетели специалисты из Москвы. Однако из-за непогоды они какое-то время провели в Норильске.

Во второй половине дня ветеринарам удалось прибыть в Диксон. Они сразу же приступили к поискам белого медведя. По словам замглавы Росприроднадзора Татьяны Кузнецовой, после освобождения косолапого от банки сгущенки на него поставят маячок.