Московские специалисты вылетели в Диксон на помощь белому медведю с банкой в пасти

Московские специалисты вылетели из Норильска в Диксон, чтобы помочь медведю, в пасти которого застряла жестяная банка. Об этом «360» рассказала руководитель Федеральной службы в сфере природопользования Светлана Родионова.

По ее словам, зоологи приготовили специальную клетку, чтобы транспортировать зверя подальше от людей.

«После того, как его обездвижат и вытащат банку из пасти, зверя осмотрят врачи. Он сунул язык внутрь банки, язык опух — и теперь медведь не может освободиться», — сообщила Родионова.

Также она добавила, что передвижение медведя по поселку находится под полным контролем.

«Медведь ходит по населенному пункту, мы его контролируем, чтобы не ушел в воду. Иначе достать потом станет невозможно», — добавила Родионова.

Ранее глава городского поселения Николай Бурак рассказал «360», что местные жители обнаружили белого медведя, из пасти которого торчала банка из-под сгущенки. Неизвестно, сколько времени он проходил с предметом во рту.