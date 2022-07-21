Минприроды объяснило, как белый медведь с Диксона оказался в неловком положении

Медведи привыкают ко вкусу человеческой еды и перестают нагуливать жир на морском звере. Хищники шарят по помойкам, где их подстерегает опасность в виде емкостей, в которых находятся остатки пищи. Так заместитель директора информационно-аналитического центра охотконтроля Алексей Вайсман объяснил «360» причины, по которым белый медведь с острова Диксон оказался с банкой сгущенки в пасти.

Фанаты людской еды

Вайсман отметил, что раз медведь болтался около помоек в поселке, значит, он плохо питается в своей естественной среде. Вместо того чтобы охотиться на морских обитателей, он получает остатки человеческой пищи.

«Это беда для медведей. Они привыкают к этому необычному насыщенному вкусу человеческой еды, это их отваживает от нормального питания. Из-за этого они не нагуливают нормального подкожного жира. Есть еще и фактор стресса», — объяснил Вайсман.

По словам специалиста, когда медведь начал вылизывать сгущенку, загнутая внутрь крышка сработала как ловушка и зацепилась за язык. Чтобы такого не происходило, такие банки нужно сжигать. Ведь медведь из-за этого не может ни есть, ни пить.

Как спасти мишку?

Вайсман отметил, что если спасатели успеют вовремя, то сначала они усыпят медведя, а только потом снимут банку с языка. Скорее всего, он травмирован, так что действовать придется аккуратно.

«Скорее всего, уже начались воспалительные процессы. Дальше уже встает вопрос, насколько он может самостоятельно питаться. Скорее всего, у него инфекция по всей пасти, раз он несколько дней с железякой ходит, вцепившейся ему в язык. Явно дергался, пытался снять. Так что спасателям нужно поторопиться», — сказал Вайсман.

Медведь с Диксона

Накануне жители острова Диксон заметили медведя, у которого в пасти застряла банка из-под сгущенки. Он сам пришел к людям, видимо, за помощью. Однако помочь хищнику особо ничем не могли, так как не стоит забывать, что это белый медведь — второй по величине сухопутный хищник планеты и считается самым опасным из всех медведей, особенно когда он голоден.

Люди, конечно, пытались самостоятельно снять банку. И это почти получилось. Однако между горлышком и крышкой застрял язык животного.

На помощь вылетели ветеринары и специалисты из Москвы. Однако они долгое время не могли попасть на остров из-за непогоды.

По данным Telegram-канала Shot, сотрудники уже долетели до поселка Диксон. И сейчас с помощью вертолета ищут медведя с банкой в пасти. Ведь он ушел от того места, где его видели в последний раз, на восемь километров.