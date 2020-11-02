Появились фото из автомобиля убийц «мясного короля»

Убийцы подмосковного бизнесмена Владимира Маругова скрылись на минивэне Citroën, а потом бросили его. Следственный комитет опубликовал фотографии автомобиля, в котором остались вещи преступников и орудие убийства.

Машину, как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий, нашли в одной из деревень Истринского городского округа.

Генерального директора компаний «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова, известного как «мясной король», убили в ночь на 2 ноября. В СК сообщили, что несколько человек в масках проникли в баню, которая располагается отдельно от дома, там связали бизнесмена и его гражданскую жену и потребовали отдать деньги.

Женщине удалось освободиться и сбежать. После этого она позвонила в полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов нашли Маругова уже мертвым. Его застрелили из арбалета.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Грабителей, застреливших мужчину, пока не нашли. Орудие убийства обнаружилось в брошенном автомобиле.