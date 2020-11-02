Бизнесмена Владимира Маругова застрелили из арбалета в особняке в Подмосковье

Бизнесмен Владимир Маругов был убит в своем подмосковном доме вечером 1 ноября. Его застрелили из арбалета.

«По предварительным данным, 2 ноября ночью несколько человек в масках проникли в отдельно стоящее на территории домовладения помещение бани, связали хозяина дома и его супругу, после чего стали требовать передачи денежных средств, хранящихся в доме», — сообщили в пресс-службе регионального СК.

В момент выстрела женщина смогла сбежать из помещения через окно. Она успела добежать до соседей и вызвать полицию, сообщил источник «360» в правоохранительных органах. Стражи порядка обнаружили на месте происшествия тело мужчины с колотой раной груди. Видеонаблюдения в доме не было, зато установлена сигнализация и система охраны. Жена убитого бизнесмена ею не воспользовалась.

Злоумышленники скрылись на машине, номера которой были прикрыты пленкой. Автомобиль нашли в одной из деревень под Истрой. В машине находилось и предполагаемое орудие преступления — арбалет.

Владимир Маругов был генеральным директором нескольких крупных фирм, среди которых «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы». Его называли «колбасным королем». В прошлом году погиб 25-летний сын Маругова. Он попал в аварию на Фрунзенской набережной.