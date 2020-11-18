Совфед одобрил задержание аудитора Счетной палаты Меня. Его заподозрили в многомиллионном воровстве

Экс-главу Минстроя РФ и аудитора Счетной палаты Михаила Меня хотят задержать в качестве обвиняемого. В Совфеде уже одобрили представление Генпрокуратуры.

Документ с просьбой надзорного ведомства разрешить задержание Меня поступил в Совет Федерации, сообщил сайт РБК.

Сенаторы уже дали положительный ответ на запрос коллег из Генпрокуратуры, проголосовав за него единогласно.

«Мы даем согласие на привлечение в качестве обвиняемого и задержание аудитора Счетной палаты Михаила Меня», — процитировало РИА «Новости» спикера Совфеда Валентину Матвиенко.

Министерство строительства и ЖКХ Михаил Мень возглавлял с 2013 по 2018 год, а до этого руководил Ивановской областью. Преемника Меня на губернаторском посту Павла Конькова летом 2019 года задержали и предъявили обвинение в хищении. Расследование по этому делу пока не закончено.

Как уточнил генпрокурор Игорь Краснов, Меня заподозрили в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году. Доказательство вины чиновника, подчеркнул руководитель ведомства, следствие уже получило.