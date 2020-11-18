СК обвинил аудитора Счетной палаты Меня в хищении 700 млн рублей

Следственный комитет предъявил аудитору Счетной палаты и бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню обвинение в растрате 700 миллионов рублей. По этому делу также в качестве обвиняемых проходят бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин.

«Главным следственным управлением СК РФ в рамках расследования уголовного дела о хищении из бюджета Ивановской области денежных средств путем их присвоения задержан бывший губернатор Ивановской области Михаил Мень, занимающий в настоящее время должность аудитора Счетной палаты РФ. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ», — говорится в сообщении пресс-службы СК.

По версии следствия, в 2011 году Михаил Мень, занимая должность губернатора Ивановской области, совместно с бенефициарами группы компаний «Продо» организовал преступную группу. С помощью нее они крали бюджетные деньги, выделенные в качестве кредитов из Министерства финансов РФ для поддержки региона.

Как утверждает следствие, Мень подписал ряд региональных нормативно-правовых актов и направил 700 миллионов рублей в адрес ОАО «Ивановский бройлер» под видом займов. Уже на следующий день задержанный похитил эти деньги. Расследование дела продолжается, следователи закрепляют доказательственную базу.

Несколько часов назад в СМИ появилась информация о задержании Меня сотрудниками ФСБ и МВД. По словам сенатора Андрея Клишаса, подозреваемый все еще является аудитором Счетной палаты.