В Тюменскую область спустя два года вернулась гаффская болезнь. Она подтвердилась у двух жителей города Тобольска, а в 2019-м вспышка произошла в деревне Ачиры. Болезнь происходит после отравления рыбой. Симптомы довольно просты, а последствия печальны.

В Тобольске, Тюменская область, два человека попали в больницу с гаффской болезнью. Их состояние удовлетворительное, но окончательный диагноз поставят по итогам всех исследований, передает РИА «Новости» со ссылкой на департамент здравоохранения региона.

В 2019 году целое озеро закрыли на карантин из-за вспышки гаффской болезни. Тогда в деревне Ачиры Тюменской области госпитализировали 10 человек, а озеро Андреевское около деревни на год закрыли для рыбалки.

Гаффская болезнь имеет и другие названия: юксовская болезнь и сартланская. Впервые ее открыли в 1924 году в окрестностях Калининграда (тогда Кенигсберга). Проблемы со здоровьем начались у людей, живших на берегу залива.

Отравление с последствиями

Кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с «360» рассказал, что гаффская болезнь — это, по сути, отравление, связанное с токсинами, которые поступают в организм человека из рыбы — как морской, так и речной.

По мнению Тимакова, гаффская болезнь в Тюменской области вряд ли проявляется чаще, чем в других регионах. Здесь, скорее всего, дело в настороженности местных врачей, которые знают об опасности недуга и о том, какие вещества летают в тюменском воздухе и какие растения растут.

Токсины, которые содержатся в воде, попадают в организм рыбы из разных источников, так как рыбы неизбирательны в плане еды. Тем более, по словам Тимакова, реки в стране не очень чистые. Поэтому чаще всего гаффскую болезнь подхватывают рыбаки.

Так как это отравление токсикопродуктами, то и симптомы этого отравления могут быть совершенно разнообразные. Все зависит от того, какие алкалоиды съела рыбка, которую употребил человек Евгений Тимаков.

Это может быть поражение мышечной ткани, нервной системы. Причем иногда воспаление достигает таких выраженных форм, что могут быть и различные воспалительные процессы: энцефалит, потеря сознания, неврологические расстройства. Часто поражаются те структуры организма, которые перерабатывают эти токсины: печень и почки. У людей появляются симптомы почечной недостаточности, нарушается электролитный баланс в организме, в том числе в скелетных мышцах.

Пациенты с такими проявлениями требуют очень внимательного отношения и обязательной госпитализации. У них бывают температура, тошнота, рвота, снижение давления, аритмия, дыхательная недостаточность.

Чтобы обезопасить себя, не нужно варить рыбу или засаливать с кишечником. Лучше жарить.

В Центральную Россию токсичная рыба вряд ли проберется. Продукция проходит контроль, в том числе на количество токсинов, и получает сертификат, если все в порядке.

Тюменская рыба

Иммунолог и аллерголог Владимир Болибок объяснил «360», что гаффская болезнь — редкое явление, которое относится к пищевым интоксикациям. Болезнь возникает, если человек ест пораженную токсинами рыбу, источник которых установить крайне тяжело.

Источник этих токсинов не совсем понятен. Кто-то считает, что это водоросли, кто-то — что это могут быть травы, которые поедает рыба. Напоминает это заболевание отравление грибами Владимир Болибок.

Гаффская болезнь не заразна. То есть не может передаваться между людьми или от животного к человеку. Рыба, например, сама не болеет, но если человек ее съест, он получит недуг.

Болибок отметил, что Урал и Сибирь всегда были регионами, которые потребляли достаточно много рыбы. Не исключено, что в Тюменской области есть водоемы с биологическими загрязнениями. Это и делает рыбу отравленной. Особенное внимание нужно обратить на непроточные водоемы. Там могут накапливаться токсичные вещества, вода будет зацветать. А водоросли иногда токсичны и для самой рыбы, и для тех, кто ее ест.