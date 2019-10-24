Гаффская болезнь. Что известно о загадочном недуге, сразившем жителей тюменской деревни
Сейчас госпитализированы как минимум шесть жителей деревни Ачиры с симптомами гаффской болезни. Как предполагают в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, причиной заболевания могла стать рыба, которую жители вылавливали в озере Андреевское в Тобольском районе. В деревню уже прибыли специалисты из тобольских медицинских учреждений.
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Медики почти сразу начали обходить дома в поселке, чтобы предупредить жителей о возможных причинах заражения. Роспотребнадзор отобрал пробы рыбы у семьи первых заболевших и у других жителей деревни на микробиологические, паразитологические, токсикологические, радиологические исследования.
Специалисты Тюменского научно-исследовательского института краевой инфекционной патологии уже проводят исследования на мышах, чтобы определить, действительно ли причиной болезни у пострадавших стала рыба.
Гаффская болезнь по своим симптомам похожа на острое пищевое отравление, рассказал «360» директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-аллерголог и врач-инфекционист Георгий Викулов.
«По сути, это вариант пищевой токсикоинфекции — продукты [отравления] поступают с потреблением зараженной рыбы. У людей появляются симптомы отравления, боли, развивается почечная недостаточность, может быть повышение температуры, но сильная лихорадка нехарактерна», — сказал он.
Диагностика тоже происходит, как и при любом пищевом отравлении: берутся биологические пробы, анализ крови. Однако Викулов подчеркнул, что эффективной терапии до сих пор нет, а сама болезнь изучена недостаточно. Лечат в таких случаях обычно симптоматически.
«Проводится дезинфекционная терапия, профилактика прогрессирования заболевания, борьба с потерей жидкости, дегидратацией», — добавил он.
Тем не менее, по словам Викулова, опасность болезни преувеличена, так как описаний тяжелых случаев немного. Более серьезным рискам подвергаются люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гепатитом, дефицитом некоторых витаминов.
История болезни
Гаффскую болезнь впервые обнаружили еще в 20-х годах среди рыбаков в области Калининградского залива, рассказал Викулов. Свое самое распространенное название — гаффская — болезнь получила от немецкого слова haff — «залив». C тех пор заболевание встречалось так редко, что названия варьировались в зависимости от места новой вспышки.
Так, в 30-е годы она называлась юксовской из-за нескольких зарегистрированных случаев на Юксовском озере в Ленинградской области. В конце 40-х и в середине 80-х — в Новосибирской области, на озере Сартлан, ее называли сартланской болезнью, а в 2008 году в Бурятии из-за этого недуга озеро Котокель стало и до сих пор остается токсичным — вся живность в нем заражена, что вызвало экологическую катастрофу.
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В основном центры заболеваемости располагаются на территории бывшего Советского Союза, но на постоянной основе высокий риск заражения до сих пор был только в Бурятии, где с конца нулевых ученые пытались решить вопрос с очисткой токсичного озера в акватории Байкала.
«Вспышки связаны с выловом пресноводной рыбы из озер, чаще в весенне-летний период, но иногда встречаются и осенью», — добавил Викулов.
Основной причиной заболевания, как рассказал инфекционист, являются алкалоиды спорыньи, семена тростника, камыша, промышленные загрязнения и речной хвощ, токсины которого попадают в рыбу. Поэтому для того, чтобы избежать распространения заболевания, стоит на время отказаться от употребления в пищу рыбы.