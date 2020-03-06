Вероятных жертв гаффской болезни обнаружили на Урале

«Двое из пострадавших на Эскалбы рыбаков из села Ачиры, один — из поселения Топкинская. Один из трех в тяжелом состоянии», — отметил источник.

По его словам, возможных жертв смертельной болезни доставили в Тавдинскую ЦРБ. Их планируют отправить в в токсикологию Тюменской областной клинической больницы № 1.

«Двое тюменских пациентов, госпитализированных в ЦРБ, действительно переводятся в Тюмень, один сбежал», —пояснили в министерстве здравоохранения Свердловской области.

Рыбу из озера Эскалбы продают в Тюмени.

Ранее жители деревни Ачиры в Тобольском районе Тюменской области стали жертвами редкой гаффской болезни. Выяснилось, что потерпевшие заразились от рыбы из местного озера Андреевское.