    28 января 2020, 13:14

    Рыбаки отправились за рыбой и потерялись в тайге

    Ольга Ситникова

    Спасатели и жители села Ачиры обнаружили трех потерявшихся рыбаков в Тобольском районе Тюменской области. Мужчины отправились на рыбалку, но не смогли вернуться домой из-за сломанного снегохода. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на региональную службу экстренного реагирования (ТОСЭР).

    «Запрос поступил из единой дежурно-диспетчерской службы Тобольского района. Получили сообщение, что потерялись люди — не вышли на связь в заранее оговоренное время», — пояснил руководитель управления поисково—спасательных работ ТОСЭР Евгений Булкин.

    Отряд спасателей приехал в Ачиры на снегоходах, а потом отправился на поиски в сопровождении местных жителей.

    «В районе озера Урманное пострадавшие были найдены», — уточнил Булкин.

    Мужчинам, которых нашли спасатели, не понадобилась помощь медиков.

    Ранее жители села Ачиры слегли с симптомами редкой гаффской болезни. Выяснилось, что причиной заболевания стала рыба из местного озера Андреевское.