28 января 2020, 13:14
Рыбаки отправились за рыбой и потерялись в тайге
Спасатели и жители села Ачиры обнаружили трех потерявшихся рыбаков в Тобольском районе Тюменской области. Мужчины отправились на рыбалку, но не смогли вернуться домой из-за сломанного снегохода. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на региональную службу экстренного реагирования (ТОСЭР).
«Запрос поступил из единой дежурно-диспетчерской службы Тобольского района. Получили сообщение, что потерялись люди — не вышли на связь в заранее оговоренное время», — пояснил руководитель управления поисково—спасательных работ ТОСЭР Евгений Булкин.
Отряд спасателей приехал в Ачиры на снегоходах, а потом отправился на поиски в сопровождении местных жителей.
«В районе озера Урманное пострадавшие были найдены», — уточнил Булкин.
Мужчинам, которых нашли спасатели, не понадобилась помощь медиков.
Ранее жители села Ачиры слегли с симптомами редкой гаффской болезни. Выяснилось, что причиной заболевания стала рыба из местного озера Андреевское.