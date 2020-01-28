Рыбаки отправились за рыбой и потерялись в тайге

«Запрос поступил из единой дежурно-диспетчерской службы Тобольского района. Получили сообщение, что потерялись люди — не вышли на связь в заранее оговоренное время», — пояснил руководитель управления поисково—спасательных работ ТОСЭР Евгений Булкин.

Отряд спасателей приехал в Ачиры на снегоходах, а потом отправился на поиски в сопровождении местных жителей.

«В районе озера Урманное пострадавшие были найдены», — уточнил Булкин.

Мужчинам, которых нашли спасатели, не понадобилась помощь медиков.

Ранее жители села Ачиры слегли с симптомами редкой гаффской болезни. Выяснилось, что причиной заболевания стала рыба из местного озера Андреевское.