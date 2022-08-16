Финляндия сократит количество виз для россиян

Финские власти уменьшат количество выдаваемых россиянам туристических виз. Теперь приоритет будет отдаваться заявителям, желающим посетить страну по семейным обстоятельствам, учебе или работе. Такое заявление глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сделал в эфире телеканала Yle.

«Министерство иностранных дел Финляндии подготовило механизм по ограничению выдачи виз россиянам, согласно которому будет сокращено количество обычных туристических виз, а приоритет будет отдаваться путешествующим по семейным обстоятельствам, учебе или работе», — сказал он.

На прошлой неделе стало известно, что Эстония с 18 августа перестанет пускать к себе россиян по шенгенской визе. Эстонские власти призвали другие страны Европы последовать их примеру.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не осложнять жизнь россиянам запретом на въезд в Евросоюз.