Милонов высказался о планах Финляндии сократить выдачу виз для россиян

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал информацию о том, что Финляндия намерена сократить выдачу виз для россиян. Об этом написал «Петербургский дневник».

По словам политика, действия финского правительства вызваны исторической обидой.

«Финляндия, в отличие от многих стран, рьяно бросилась выполнять антироссийские санкции. Видимо, это проявление глубинной злости, накопившейся за поражение во Второй мировой войне. Формально его не было. Но злость у деревенских парней накопилась, и сейчас она выплеснулась. Честно говоря, обидно это видеть. Даже прошлые лидеры Финляндии, сделавшие немало ошибок, до такого не опускались <…>», — сказал он.

Депутат считает, что финские власти в итоге раскаются в своем решении, но произойдет это значительно позже.

Ранее финское национальное телевидение Yle сообщило о том, что власти Финляндии решили сократить число выдаваемых россиянам виз в пять-десять раз.