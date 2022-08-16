Финляндия в 10 раз сократит число выдаваемых россиянам виз

Власти Финляндия в 10 раз сократят число выдаваемых визовых паспортов жителям России. Об этом в эфире телеканала Yle заявил министр иностранных дел Пекка Хаависто.

«Мы приняли решение сократить количество выдаваемых россиянам виз до одной десятой от нынешнего объема», — заявил он.

На данный момент Финляндия каждый день принимает около тысячи заявлений на получение визы, по новым правилам в сутки можно будет подать не больше 100 заявок.

«Важно добиться целостной позиции Евросоюза по выдаче виз для россиян. Если ЕС определится к осени, то Финляндия начнет действовать в августе», — добавил министр.

Власти Финляндии придерживаются мнения, что многие россияне используют Финляндию как перевалочный хаб для перелета в другие европейские страны. Всего в 2021 году жители России подали около 60 тысяч заявок на получение шенгенской визы в Финляндии.

Ранее стало известно, что с 18 августа Эстония откажется пускать россиян в страну по шенгенской визе, писал RT.