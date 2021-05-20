Евровидение запело разными языками. Страны вернулись к своей культуре, не забыв о шоу

За последние годы на Евровидении образовалась тенденция исполнения песен на английском языке. Побеждают в основном тоже только они, но в этом году девять стран решили выступать с номерами на родном языке. Среди них оказались Россия, Украина, Франция, Италия и другие. По словам музыкальных экспертов, язык песни уже не так важен, потому что ставка идет на перфоманс.

Из 39 стран-участниц Евровидения лишь в трех английский является официальным языком. Речь идет об Австралии, Ирландии и Великобритании. Несмотря на это, последние 20 лет большинство стран предпочитают выступать с песнями на английском. На это может быть две причины. С одной стороны, он считается универсальным языком. С другой, у самого конкурса официальными языками признаны английский и французский.

В 2021 году мы увидели смену тенденций. С песнями на родном языке решили выступить аж девять стран: Албания, Хорватия, Дания, Франция, Италия, Россия, Сербия, Испания и Украина.

Со стороны Испании такое решение не кажется удивительным. Они почти всегда выступают на родном языке.

Италия скорее всего решила повторить фурор 2019 года, когда певец Махмуд с песней Soldi занял второе место. Ему не хватило 26 баллов до победы. В этом году Италия тоже находится в числе фаворитов.

Для Украины выступление не на английском языке тоже отчасти неудивительно. В 2004 году страна послала на конкурс певицу Руслану с песней, где один куплет был на украинском языке, а в 2016 году Джамала исполняла припев песни на крымскотатарском. Оба раза решение смешать английский с еще одним языком приносило стране победу.

И все же в этом году слишком много стран разом решили отказаться от английского.

Чем вызваны перемены?

Продюсер музыкальных проектов и член экспертного Совета по культуре Молодежного парламента при Государственной Думе Павел Рудченко отметил, что само Евровидение сейчас меняется. Формат становится другим и ориентиры тоже. Это больше не вокальный проект. Упор идет на развлекательную составляющую, а значит акцент смещается на номер, а не музыкальное произведение.

Страны могут отказываться от английского в пользу своего родного, потому что это им кажется более интересным и аутентичным. Например, в случае с Россией и Украиной это попытка зацепить этнику. Артисты делают ставку на перформанс и определенный эпатаж в номере.

«Наверное, на сегодняшний день язык песни уже не так важен, как пару лет назад. Евровидение трансформируется в шоу-проект. Здесь больше нужна яркая картинка, что-то необычное и, может, подчеркивание модных сейчас в Европе тенденций. Грубо говоря, выпячивание поддержки тех же сексуальных меньшинств. Это более важно, чем то, на каком языке исполняют песню», — заключил эксперт.

Музыкальный критик Евгений Бабичев наоборот считает, что тенденция в этом году получилась случайная. И скорее всего в следующем году мы будем наблюдать совершенно иную картину.

«Удивительно, что даже датчане поют на своем языке. И все же мне кажется, что не стоит искать в этом выборе песен одну линию или политику какую-то», — заметил эксперт.

При этом он не стал отрицать и того факта, что, возможно, некоторые действительно делают ставку на перформанс, а не на песню. Бабичев заметил, что в случае с российской исполнительницей Manizha это даже работает. Она поет на русском языке, но на фоне на экране появляются яркие призывы на английском языке: «Будь креативным», «Будь собой» и так далее. По словам критика, это завораживающе, и камеры смогли отлично передать визуальную постановку номера. Стена из поющих женщин тоже сделала свой эффект.

«Manizha одной из немногих аплодировали даже во время выступления. Когда во второй части выступления было огненное шоу, ей аплодировали. Люди были в приятном шоке», — вспомнил Бабичев.

Однако пока говорить о полноценной смене трендов рано. Бабичев уверен — для победы по-прежнему нужен английский или французский. Об этом даже говорит статистика.

Английский — залог успеха

С 1956 года 46,3% победителей выступали с песней на английском языке, 20,9% — на французском, 32,8% — на других языках. При этом с 1999 года из 21 песни-победительницы лишь четыре были не на английском. Это была Сербия в 2007 году с песней «Молитва», Португалия — в 2017 с песней Amar Pelos Dois, а также два раза Украина.

«Это, конечно, круто — слышать свой язык на сцене международного конкурса, но я все равно считаю, что это уменьшает шансы на высокое место», — подчеркнул Евгений Бабичев.

По его словам, обычный зритель, включая телевизор, не будет тратить три минуты на то, чтобы вникнуть в смысл песни. Он даже гуглить не будет. Оценка будет строиться по общему впечатлению: визуал, шоу, исполнение, имидж артиста или артистки, сама песня. Решив выступать не на английском, участник сразу лишается одного из козырей.

Важен ли язык песни на Евровидении? Это зависит от того, к чему стремится делегация каждой страны.

Если цель - привезти конкурс в свою страну, то надо использовать все возможности по максимуму и петь на английском. Ты должен использовать все шансы быть понятым аудиторией.

Если цель — красиво представить себя и культуру своей страны, тогда, конечно, надо петь на своем языке.

Правила Евровидения

Стоит отметить, что организаторы конкурса тоже в свое время не могли определиться с тем, на каком языке должны исполняться песни. Первые десять лет никаких правил по языку не было. Затем в 1965 году Швеция отправила в Неаполь оперного певца Ингвара Викселла с песней на английском языке.

Тогда появилось первое языковое правило — песни должны быть на одном из официальных языков страны-участницы. Однако это длилось недолго: в 1973 году правило было отменено, и конкурсанты могли петь на языке по своему выбору. Впрочем, уже в 1977 году организаторы опять передумали. И с 1978 по 1998 год все песни были только на одном или нескольких официальных языках стран-участниц.

В 1999 году это ограничение убрали. Тогда и возникла тенденция к более частому использованию английского языка в песнях.