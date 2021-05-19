Русские женщины поддержали Manizha на сцене Евровидения. Среди них звезды

Десятки русских женщин спели вместе с Manizha в полуфинале Евровидения. Их изображения транслировались на экране во время выступления. Представительницу России на конкурсе поддержали актриса Чулпан Хаматова, учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер, журналистка Катерина Гордеева и многие другие.

Manizha объяснила, что решила позвать на сцену более ста русских женщин, которые появятся на экранах во время выступления. По ее словам, все они будут петь и выглядеть так, как они хотят.

«Я очень хочу показать их свободу», — сказала певица.

Свои ролики для перформанса также записали модель Сэмми Джабраиль, журналистки Елена Костюченко и Алла Гутникова, художница Саша Фролова, предпринимательница Гузель Санжапова.

Manizha представит Россию на Евровидении с песней Russian Woman. Певица вышла в финал, который состоится на арене Аhоу в Роттердаме 22 мая.

Музыкальный критик Евгений Бабичев ранее в беседе с «360» заявил, что с учетом того хейта, который вылился на Manizha, ее выход в финал — это уже победа.