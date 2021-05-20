Подмосковье флешмобом поддержало Маnizhа перед финалом Евровидения. Присоединиться еще не поздно

«360» снял масштабный флешмоб в поддержку певицы Маnizhа. Уже в эту пятницу она выступит в финале международного песенного конкурса Евровидение с песней Russian Woman.

Несколько музыкальных коллективов специально для флешмоба сняли небольшие видео с исполнением этой песни. В клипе «360» есть и поле, и русские народные костюмы, и главное — сильные русские женщины. Съемки проходили, в частности, в усадьбе Архангельское. Во флешмобе также приняли участие сотрудницы «360».

Чтобы присоединиться к флешмобу, нужно выложить свои видео с хештегом #ПОЁМСМАНИЖЕЙ в соцсетях.

Маnizhа представляет Россию на Евровидении. Конкурс в этом году проходит в Роттердаме. Манижа уже приняла участие в первом полуфинале. Ее выступление на официальном YouTube-канале Евровидения за сутки посмотрели более пяти миллионов раз. Иностранцы оказались в восторге от необычного платья российской исполнительницы и от того, что в своей песне она затронула тему феминизма. Финал конкурса пройдет 22 мая.