Победитель Евровидения-2019 не выступит вживую в этом году

Финал Евровидения пройдет без живого выступления победителя 2019 года Дункана Лоуренса. Нидерландский певец заразился коронавирусом.

Исполнитель сдавал ПЦР в прошлый понедельник в тестовом павильоне Евровидения, который показал отрицательный результат. В среду, 19 мая, у Дункана появились первые симптомы заболевания, после чего он сдал положительный экспресс-тест.

«Мы, конечно, разочарованы, особенно за Дункана, который заслуживает живого выступления на нашей собственной сцене Евровидения после его победы в 2019 году и всемирного успеха песни Arcade», — сообщили организаторы конкурса.

COVID-19 у Лоуренса протекает в легкой форме. Сейчас он находится на обязательном семидневном карантине. Организаторы добавили, что певец будет выступать в другом формате, возможно, по видеосвязи.

Финал Евровидения состоится 22 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. Представительница России Manizha покорила не только россиян, но и всю Европу во время полуфинального выступления. Певица пообещала, что в финале конкурса будет «намного более сумасшедшей», но останется собой.