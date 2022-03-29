Европе придется выбирать между США и РФ. Отказ от российского газа может превратится в торг

Страны G7 отказались платить России за энергоресурсы в рублях, назвав требование РФ односторонним нарушением контрактов. Цены на топливо в Европе уже резко дали вверх — и пока что улучшения ситуации не предвидится. Если ЕС не удастся договориться с российской стороной, то они не только пострадают сами, но и дадут США нажиться на проблеме.

Министр экономики Германии Роберт Хабек, писало РИА «Новости», заявил о едином решении министров «Большой семерки» по поводу условий России по поставкам энергоресурсов.

«Это одностороннее нарушение контрактов. Они подчеркнули, что заключенные соглашения действуют, вовлеченные в них предприятия останутся им верны. Это значит, что оплата в рублях неприемлема», — привел Хабек мнение стран G7.

Предприятиям, которых так или иначе затронуло требование РФ, рекомендовали на него не соглашаться.

Жесткая позиция

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович пояснил «360», что вопрос о готовности обеих сторон придерживаться озвученных позиций остается открытым.

«До какой степени жесткости пойдут обе стороны? Готова ли Россия отключить газ? <…> Вопрос, честно говоря, пока открытый. Потому что „Газпром“ [это сообщение] вообще пока не прокомментировал», — сказал он.

Митрахович напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил до 31 марта подготовить варианты получения платежей за газ. Бесплатно голубое топливо Россия поставлять не намерена, но, вероятно, европейским контрагентам предложат внести изменения в действующие контракты.

«Потом, наверное, начнется процесс торга — как эти контракты менять. Может быть, какие-то посредники появятся. Или будут заключены новые контракты — уже без долгосрочных обязательств. Может быть, оговорят другие объемы. Все это не исключено», — подчеркнул эксперт.

Вариант полного прекращения поставок российского газа в первых числах апреля Митрахович назвал маловероятным, но полностью отвергать его не стал из-за острой фазы кризиса в международных отношениях.

Такой сценарий маловероятен — [скорее], начнется какой-нибудь торг. Более возможны переговоры и изменения в контрактах. Если европейцы их подпишут, то признают, что им нужен российский газ Станислав Митрахович ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Он напомнил, что не так давно в Еврокомиссии допустили скорый отказ от российского газа. В докладе ЕК говорилось о снижении европейскими странами объемов потребления голубого топлива из РФ на 60% уже к 2022 году.

«А это прямое нарушение контрактов. <…> Что осуждать Россию, если аналогичный подход?» — задался вопросом эксперт.

«Неполиткорректный» газ

«Многие предприятия сократили выпуск азотных удобрений, металла. В долгосрочной перспективе <…> оттуда вся промышленность будет убегать в Китай. <…> Если будет сценарий эмбарго, или Россия не будет поставлять [газ], цены могут вырасти очень серьезно», — заметил он.

Митрахович предположил, что при перезаключении контрактов цены останутся приблизительно на том же уровне, что и сейчас. А значит, будут высокими. Подорожавшее топливо уже негативно сказалось на функционировании нескольких отраслей Европы.

В странах, с которыми у РФ заключены договоры о поставках энергоресурсов, поздно отреагировали на выдвинутые Россией условия. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев заявил, что такое развитие событий можно было бы предвидеть на фоне блокировки внешних активов ЦБ. Российские власти при этом стремятся «усилить позиции рубля на фоне коллективных атак Запада».

«Позиция абсолютно правильная. Наш газ отдаем и решаем, в какой валюте это делать», — отметил депутат.

С последствиями Европа уже столкнулась, поскольку страны переживают резкий скачок цен на топливо. За этим последует подорожание и других продуктов, товаров и услуг — начиная с транспортировки и заканчивая ЖКХ.

На фоне происходящего в выгодном положении пока что остаются только США. Американцы стараются не только взвинтить цены, но и «довести до какого-то абсурда» историю с российским газом.

«Сделать его „неполиткорректным“ — для того, чтобы вывести на рынок втридорога свой газ, добываемый в США. Если в стандартной ситуации никто не захочет покупать дороже, то [сейчас] они пытаются надавить и заставить покупать. В итоге пострадает Европа, а заработает Америка», — заключил Хамзаев.