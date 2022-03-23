Лавров назвал воровством заморозку активов ЦБ РФ на Западе

Заморозка активов Центробанка России на Западе просто воровство. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая перед преподавателями и студентами МГИМО.

«Когда резервы Центрального банка, вообще никто не мог подумать из тех, кто прогнозировал, какие санкции может Запад применить. Это просто воровство», — процитировал Лаврова RT.

Также министр иностранных дел РФ подчеркнул, что Запад выбрал Украину в качестве инструмента для давления на Россию. Он назвал целью Запада возрождение однополярного мира.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов отметил, что из-за санкций западные страны заморозили примерно 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов. Таковы были данные на 13 марта. Министр заявил, что действия Запада можно расценить как попытку организовать искусственный дефолт.

При этом Силуанов подчеркивал, что Россия не отказывается от обязательств по госдолгу и будет платить в рублях, пока резервы не разморозят.